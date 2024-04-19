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Клещи покусали уже больше сотни жителей Красноярского края

В Красноярском крае за последнюю неделю зафиксировано 78 случаев присасывания клещей.

Источник: РИА "Новости"

А всего с начала сезона их активности в медицинские организации обратились 113 пострадавших жителей края, из них 39 детей. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.

«У двоих пострадавших красноярцев медики подозревают клещевой вирусный энцефалит, у одного жителя Ужурского района — сибирский клещевой тиф. Но данные диагнозы еще не подтверждены», — отметили в Управлении.

Там также сообщили, что теперь Центр гигиены и эпидемиологии принимает на исследование клещей в Красноярске в выходные дни:

ул. Ленина, 168 (суббота, воскресенье с 12:00 до 18:00); ул. Сопочная, 38 (суббота, воскресенье с 09:00 до 15:00); ул. 26 Бакинских комиссаров, 29 (воскресенье с 12:00 до 18:00).

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