Клещи покусали уже больше сотни жителей Красноярского края

А всего с начала сезона их активности в медицинские организации обратились 113 пострадавших жителей края, из них 39 детей. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.
«У двоих пострадавших красноярцев медики подозревают клещевой вирусный энцефалит, у одного жителя Ужурского района — сибирский клещевой тиф. Но данные диагнозы еще не подтверждены», — отметили в Управлении.
Там также сообщили, что теперь Центр гигиены и эпидемиологии принимает на исследование клещей в Красноярске в выходные дни:
ул. Ленина, 168 (суббота, воскресенье с 12:00 до 18:00); ул. Сопочная, 38 (суббота, воскресенье с 09:00 до 15:00); ул. 26 Бакинских комиссаров, 29 (воскресенье с 12:00 до 18:00).