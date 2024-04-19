В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно принимать витамины

Специалисты красноярского ведомства напомнили о том, какие существуют витамины, и как их нужно принимать.
Так, существует два вида витаминов: жирорастворимые и водорастворимые.
Жирорастворимые не выводятся из организма с мочой, а накапливаются в тканях. Их нельзя принимать на голодный желудок. Чтобы они лучше усвоились, следует применять их с жиросодержащей едой. Например, витамин D относится к этому виду.
Водорастворимые витамины нужно запивать водой, избегая другие напитки. Дело в том, что чай, сок или молоко могут препятствовать всасыванию полезных веществ.
«Витамин А — жирорастворимый, поэтому салаты из моркови нужно заправлять растительным маслом либо сметаной или майонезом», — добавили в ведомстве.