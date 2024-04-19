Временные мосты в Приморье обеспечат переправу на затопляемых участках

В Приморском крае открыты два новых временных моста через реку Минеральную. Они расположены вблизи поселка Горноводное Ольгинского района. Эти мосты уже принимают автотранспорт. Согласно информации, предоставленной региональным министерством транспорта, сборные автодорожные переправы быстро монтируются и предназначены для использования на участках, где часто происходят подтопления.
Данные мосты, установленные на 278 и 279 километрах автодороги Находка — Лазо — Ольга — Кавалерово, находятся в пяти километрах от поселка и являются решением для проблемных участков, где ранее возникали трудности из-за ежегодных наводнений. В прошлом году, в связи с серьезным наводнением и размывом дорог, было принято решение о возведении мостов, которые собираются в кратчайшие сроки (один пролет длиной в 25 метров монтируется за одни сутки) и смогут прослужить около пяти лет.
Иван Лавриков — представитель Приморской строительной компании, которая занимается производством работ, отметил, что несмотря на металлический настил, мосты безопасны даже в холодное время года, так как температура в районе не падает настолько низко, чтобы поверхность стала скользкой. Для обеспечения безопасности на подъездах к мостам установлены знаки, ограничивающие скорость движения.
В Приморье успешно функционирует аналогичный мост, построенный компанией на дороге Сокольчи — Валентин.
В текущем году в Ольгинском районе планируется строительство еще одного подобного моста на 25 километре дороги 300 километр — Фурманово, это место также находится в зоне риска во время паводков и тайфунов.