Временные мосты в Приморье обеспечат переправу на затопляемых участках

Данные мосты, установленные на 278 и 279 километрах автодороги Находка — Лазо — Ольга — Кавалерово, находятся в пяти километрах от поселка и являются решением для проблемных участков, где ранее возникали трудности из-за ежегодных наводнений. В прошлом году, в связи с серьезным наводнением и размывом дорог, было принято решение о возведении мостов, которые собираются в кратчайшие сроки (один пролет длиной в 25 метров монтируется за одни сутки) и смогут прослужить около пяти лет.