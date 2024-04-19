Врач Евтеева назвала правила, которые избавят от осложнений после донации

Заведующая «Кузбасским центром общественного здоровья и медицинской профилактики» Татьяна Евтеева напомнила «АиФ в Кузбассе» ряд простых правил, которые помогут избежать осложнений после сдачи крови.
«Не приходите сдавать кровь, если чувствуете недомогание. Накануне и в день сдачи крови запрещено употреблять жирную, жареную, острую и копчёную пищу, а также мясо, рыбу и молочные продукты, яйца и масло, шоколад, орехи, свеклу, бананы. Употребление жиров и большого количества животных белков мешает разделению крови на компоненты, что может привести к тому, что кровь нельзя будет использовать», — объясняет Татьяна.
За час до донации нельзя курить, за двое суток — употреблять алкоголь, а за 72 часа — принимать лекарства, содержащие аспирин и анальгетики. Лучше легко позавтракать перед сдачей крови и в целом сдавать её утром — чем раньше происходит донация, тем легче переносится эта процедура.