Традиционная акция «Библионочь» пройдёт в Иркутске 19 и 20 апреля

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе министерств культуры Иркутской области, в «Молчановке» на «Библионочь» запланировали показ фильма «Вампилов здесь» о том, как работы драматурга воспринимает современная молодёжь и показ театральной остановки «Свидание» от коллектива «Бусинки». Также в планах театральный вечер и встреча с писателем Марианной Язевой.