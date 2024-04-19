Традиционная акция «Библионочь» пройдёт в Иркутске 19 и 20 апреля

Всероссийская акция «Библионочь» пройдёт 19 и 20 апреля в библиотеках Приангарья. В этом году тема мероприятия — «Читаем всей семьёй», поскольку «Библионочь» в этом году посвящена Году семьи. Библиотеки подготовили для посетителей экскурсии, лекции, мастер-классы встречи с писателями.
Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе министерств культуры Иркутской области, в «Молчановке» на «Библионочь» запланировали показ фильма «Вампилов здесь» о том, как работы драматурга воспринимает современная молодёжь и показ театральной остановки «Свидание» от коллектива «Бусинки». Также в планах театральный вечер и встреча с писателем Марианной Язевой.
В Иркутской областной библиотеке имени Уткина пройдёт отчётный концерт творческих коллективов Дома детского творчества номер 3 и мастер-класс от архивиста Ирины Бондарь. В Иркутской областной библиотеке имени Марка Сергеева пройдёт акция «Библиосумерки», в ходе которой пройдут акция «Библиосумерки», встреча с иркутской поэтессой Ксенией Неволиной и познавательные интеллектуальные игры.