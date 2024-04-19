Новый закон об обращении с безнадзорными собаками приняли в парламенте Хабаровского края

Внеочередное заседание Законодательной думы Хабаровского края было посвящено проблемному вопросу — вопросу безнадзорных собак на улицах наших город. Законопроект представил зампред правительства региона по природным ресурсам и сельскому хозяйству Дарий Тюрин. В своем выступлении он подчеркнул, что система «Отлов-стерилизация-вакцинация-возврат», которая функционирует с 2020 года, не показала свою эффективность и количество нападений собак на людей остается на достаточно высоком уровне, сообщает ИА AmurMedia.
Новый законопроект запрещает выпуск на прежнее место не только отловленных животных без владельцев, которые проявляют немотивированную агрессию, но и всех собак выше 35 сантиметров в холке. В нем определено, что такое животные без владельцев, проявляющие немотивированную агрессивность: это животные, причинившие вред здоровью или жизни человека, либо создающие такую угрозу, в том числе стаи собак от трех и более особей. Роспотребнадзор посчитал, что за прошлый год произошло 4702 случая нападения собак на человека в Хабаровском крае. Из всего количества более 2500 случаев с участием животных без владельцев.
Данный пункт вызвал у некоторых парламентариев сомнения: почему именно 35 сантиметров и как высотка собаки может говорить о ее агрессивности и опасности. Однако зампред подчеркнул, что данный критерий выявлен специалистами и ему можно верить. Также у некоторых депутатов вызвали вопросы и объемы содержания бездомных собак в приютах и денежные средства, которые необходимы для организации подобного системы отлова и содержания в регионе. Дарий Тюрин отметил, что новый порядок отлова и содержания пока будет распространяться на Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре.
Всего на организацию пунктов содержания животных без владельцев из краевого бюджета в 2024 году выделят 252 млн рублей. В том числе 79,4 млн рублей на приобретение некапитальных строений и сооружений, предназначенных для организации приютов модульного типа, 54,7 млн рублей на закупку вольеров, 118 млн руб. — ежегодные затраты на содержание 1 459 животных. Расчеты сделаны на основе заявок муниципальных образований.
Дарий Тюрин особо подчеркнул, что законопроект подразумевает возможность участия как можно большего количества организаций:
— Создание мест содержания животных — это работа не одного дня. Данные задачи будут решаться поэтапно. В первую очередь бюджетные средства направят в Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре, где проблемы с нападениями стоят более остро. Губернатор края выделил субвенцию в сумме 28 млн рублей на организацию приюта для животных в краевой столице, он уже начал свою работу. Будет осуществляться также поддержка частных приютов и волонтерской деятельности. По поручению губернатора прорабатывается вопрос об увеличении размера субсидий и выделения средств на поддержку этого направления. В настоящее время в крае 12 социально ориентированных некоммерческих организаций, которые содержат животных, в том числе без владельцев, бессрочно, — рассказал зампред.
Задали вопрос зампреду и по поводу компаний-исполнителей по отлову. Не была забыта и компания из Бурятии, пришествие которой в Хабаровский край вызвало бурную реакцию зоозащитников. Зоозащитница и депутат Закдумы Наталья Коваленко напомнила, что в результате своей работы компания по отлову нанесла материальный вред республике Бурятия в размере 10% от общей стоимости контракта. Также депутат поинтересовалась, будут ли контролироваться работа исполнителя в период работы.
Дарий Тюрин заверил, что все нормы есть в федеральном законе о закупках. В рамках техзадания и исполнения контрактов все механизмы контроля четко прописаны.
Было отмечено, что начало работы нового законопроекта, в регионе начнется и усиление рейдовых мероприятий по установлению мест питания безнадзорных животных, включая строительные площадки, гаражные кооперативы.
Были депутаты, которые категорично выступали против законопроекта. Основным аргументом было то, что защищать людей будут за их же счет. Было рассчитано в месяц будет тратиться порядка 6000 рублей на одну собаку в месяц, что чуть меньше, чем выделяется школьникам в Хабаровском крае. По словам депутата Максима Кукушкина, можно эти средства пустить на детей, вместо того чтобы тратить «вникуда». Некоторые общественники краевого центра также не уверены в эффективности нового закона.
— На сегодняшний день случай нападений собак много, есть случай, когда человек погиб. Мы все ратуем, чтобы все было направлено в первую очередь на защиту людей. Но, к сожалению, нас не слышат и продолжают считать, что пожизненное содержание животных в клетках — это гуманно. Нет, мы считаем, что на сегодняшний день самое гуманное решение по безнадзорным животным — это усыпление. Мы не против приютов, мы не за неконтролируемы убийства, мы за то, чтобы было гуманное усыпление животных без хозяина. Чтобы в дальнейшем они не сбивались в стаи и не угрожали жизни наших сограждан, — обозначил свою позицию общественник Андрей Никонов.
Напомним, что с начала этого года в регионе за нарушение указанных дополнительных требований составлено 99 протоколов об административных правонарушениях. Сейчас количество уполномоченных специалистов увеличено до 200 человек.