Новый закон об обращении с безнадзорными собаками приняли в парламенте Хабаровского края

— На сегодняшний день случай нападений собак много, есть случай, когда человек погиб. Мы все ратуем, чтобы все было направлено в первую очередь на защиту людей. Но, к сожалению, нас не слышат и продолжают считать, что пожизненное содержание животных в клетках — это гуманно. Нет, мы считаем, что на сегодняшний день самое гуманное решение по безнадзорным животным — это усыпление. Мы не против приютов, мы не за неконтролируемы убийства, мы за то, чтобы было гуманное усыпление животных без хозяина. Чтобы в дальнейшем они не сбивались в стаи и не угрожали жизни наших сограждан, — обозначил свою позицию общественник Андрей Никонов.