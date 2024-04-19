Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровске пройдет «Библионочь-2024» (12+)

В библиотеках Хабаровска организуют традиционное мероприятие «Библионочь-2024» (12+).

Источник: МК.RU Хабаровск

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, акция объединяет читателей всех возрастов. В этом году она пройдет под девизом «Читаем всей семьей» и будет посвящена Году семьи в России.

В числе учреждений, которые присоединились к акции, Дальневосточная государственная научная библиотека. Она примет гостей 20 апреля с 19:00 до 23:00. Здесь организуют интерактивную программу, работу культурных площадок с национальными костюмами и ремеслами, краеведческие квесты, литературные викторины, встречи с писателями и фотовыставки.

Акция охватит Региональный центр с доступом к ресурсам Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина, Хабаровскую краевую детскую библиотеку им. Н. Д. Наволочкина, Хабаровскую краевую специализированную библиотеку для слепых. Планируются мероприятия в районах Хабаровского края. В Комсомольске-на-Амуре 20 апреля акция пройдет в модельной библиотеке им. Н. Островского. Подробнее по ссылке.

литература