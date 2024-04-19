В Хабаровске пройдет «Библионочь-2024» (12+)

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, акция объединяет читателей всех возрастов. В этом году она пройдет под девизом «Читаем всей семьей» и будет посвящена Году семьи в России.
В числе учреждений, которые присоединились к акции, Дальневосточная государственная научная библиотека. Она примет гостей 20 апреля с 19:00 до 23:00. Здесь организуют интерактивную программу, работу культурных площадок с национальными костюмами и ремеслами, краеведческие квесты, литературные викторины, встречи с писателями и фотовыставки.
Акция охватит Региональный центр с доступом к ресурсам Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина, Хабаровскую краевую детскую библиотеку им. Н. Д. Наволочкина, Хабаровскую краевую специализированную библиотеку для слепых. Планируются мероприятия в районах Хабаровского края. В Комсомольске-на-Амуре 20 апреля акция пройдет в модельной библиотеке им. Н. Островского. Подробнее по ссылке.