В Хабаровске станет ещё больше прокатных самокатов

В Хабаровске в этом году будут работать два оператора проката электросамокатов. Общий парк средств индивидуальной мобильности, который планируется разместить на улицах города, насчитывает 2200 самокатов. В прошлом году их заявляли 2150 единиц, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Компания Whoosh, с которой администрация города заключила соглашение о сотрудничестве, планирует разместить на улицах 1650 СИМ. Появятся они постепенно, сейчас на улицах города только 500 самокатов этой компании, — отметили в мэрии города. Также в Хабаровске заметили прокатные СИМ фирмы Urent. Их пока не так много, всего 168 единиц, но в разгар сезона их число планируют увеличить до 550 штук.
Как пояснили в мэрии города, Urent зашел значительно позже своего конкурента и с ним еще не заключено соглашение, которое бы обязывало кикшеринговую компанию ограничивать использование СИМ в оживленных районах города. Тем не мнение, с владельцем компании уже достигнута предварительная договоренность и до конца апреля документ должен быть подписан.
Напомним, что согласно договору, самокатчикам придется спешиваться и вручную транспортировать средство индивидуальной мобильности на следующих территориях:
• Мемориальный комплекс и монумент на площади Славы;
• Площадь «город воинской Славы»;
• Фонтанный комплекс на площади имени Ленина;
• Площадка возле памятника маршалу Василевскому в парковой зоне стадиона имени Ленина;
• Мемориал «Героям Гражданской войны на Дальнем Востоке» на Комсомольской площади;
• Памятник Дальневосточным пограничникам на Уссурийском бульваре;
• Памятник Ерофею Хабарову на привокзальной площади;
• Площадь имени Блюхера;
• Район пешеходного фонтанного комплекса на стадионе имени Ленина;
• Детский парк имени Гайдара.
По данным ГИБДД, с начала месяца в городе произошло 14 ДТП с участием самокатов, 11 из которых связаны с тем, что граждане не справились с управлением, упали и обратились за медицинской помощью. Три ДТП связаны с нарушением ПДД, из которых один случай с участием 16-летнего подростка, который пересекал регулируемый пешеходный переход на самокате на запрещающий красный сигнал светофора.
Как пояснили полицейские, по факту происшествий составлены протоколы, при этом в течении двух месяцев административная комиссия вынесет решение в отношении родителей несовершеннолетнего самокатчика. Это может быть штраф в размере от 500 до 30000 рублей.
При этом данные о нарушениях при езде на самокате передаются и кикшеринговой компании, которая может заблокировать пользователя и не оказывать ему больше услуги проката.