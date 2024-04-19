В Хабаровске станет ещё больше прокатных самокатов

— Компания Whoosh, с которой администрация города заключила соглашение о сотрудничестве, планирует разместить на улицах 1650 СИМ. Появятся они постепенно, сейчас на улицах города только 500 самокатов этой компании, — отметили в мэрии города. Также в Хабаровске заметили прокатные СИМ фирмы Urent. Их пока не так много, всего 168 единиц, но в разгар сезона их число планируют увеличить до 550 штук.



Как пояснили в мэрии города, Urent зашел значительно позже своего конкурента и с ним еще не заключено соглашение, которое бы обязывало кикшеринговую компанию ограничивать использование СИМ в оживленных районах города. Тем не мнение, с владельцем компании уже достигнута предварительная договоренность и до конца апреля документ должен быть подписан.



Напомним, что согласно договору, самокатчикам придется спешиваться и вручную транспортировать средство индивидуальной мобильности на следующих территориях:



• Мемориальный комплекс и монумент на площади Славы;

• Площадь «город воинской Славы»;

• Фонтанный комплекс на площади имени Ленина;

• Площадка возле памятника маршалу Василевскому в парковой зоне стадиона имени Ленина;

• Мемориал «Героям Гражданской войны на Дальнем Востоке» на Комсомольской площади;

• Памятник Дальневосточным пограничникам на Уссурийском бульваре;

• Памятник Ерофею Хабарову на привокзальной площади;

• Площадь имени Блюхера;

• Район пешеходного фонтанного комплекса на стадионе имени Ленина;

• Детский парк имени Гайдара.