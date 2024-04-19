Власти Таштагола в ответе на жалобы сказали, как привлекают в округ врачей

Под постом губернатора в социальных сетях про новые меры поддержки медиков житель Таштагола возмутился, что в городе нет врачей и все уезжают.
«Не может горнолыжный курорт мирового уровня остаться без врачей! Вот там в качестве эксперимента нужно покупать врачей, как футболистов, за огромные деньги!» — пишет кузбассовец.
В ответ на это администрация Таштагольской районной больницы сообщила, что работает в направлении усиления кадрового состава.
«Вакансии размещены на специализированных сайтах, расширяются программы поддержки, предусмотрены стимулирующие выплаты для ряда категорий специалистов, выдаются целевые направления для студентов. При необходимости направления на консультацию выдаются в другие лечебно-профилактические учреждения, работающие по ОМС», — написали представители учреждения.