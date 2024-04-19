В Артеме дети нашли в заброшенном доме лисенка

Дети ждали несколько дней возвращения мамы-лисы. Но каждый раз, когда они заглядывали в заброшенный дом, лисенок сидел там один. Голодный и беззащитный. Тогда ребята забрали его с собой, рассказали обо всем взрослым, а те передали его специалистам Центра «Тигр».