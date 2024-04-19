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В Артеме дети нашли в заброшенном доме лисенка

Рыжего малыша передали специалистам Центра «Тигр».

Источник: Центр "Тигр"

Юные жители Артема нашли в заброшенном доме лисенка. Конечно, детям не подобает вообще посещать подобные места, но рыжий малыш вполне мог привлечь к себе внимание своим «плачем». Как уверяют местные, кругом еще и множество бродячих собак. Нужно было принимать решение и тогда ребята поняли — пора спасать животное. Подробности читайте в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

Дети ждали несколько дней возвращения мамы-лисы. Но каждый раз, когда они заглядывали в заброшенный дом, лисенок сидел там один. Голодный и беззащитный. Тогда ребята забрали его с собой, рассказали обо всем взрослым, а те передали его специалистам Центра «Тигр».

«Хотя он не тигр, но мы будем о нем заботиться, растить и готовить к выпуску на волю», — рассказали сотрудники Центра.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как в Приморье спасли четырех лисят, оставшихся без мамы после ее гибели. Малышей также передали в Центр «Тигр».

флора и фауна