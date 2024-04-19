Врач Евтеева развенчала три популярных мифа о донорстве крови

У меня будет анемия из-за сдачи крови. На самом деле за один раз она точно не разовьётся — в теле человека 4−5 литров крови, а за раз разрешат сдать не более 450 мл. При сдаче крови можно чем-нибудь заразиться. Для донации используют одноразовые игры, дезинфицируют кожу и после накладывают стерильную повязку. Донорство — это больно. Не больнее обычного укола. Чтобы узнать свои ощущения, ущипните кожу на внутренней поверхности локтевой области.