Врач Евтеева развенчала три популярных мифа о донорстве крови

Каждый третий россиянин раз в жизни нуждается в переливании крови, а быть донорами могут лишь 10−15% населения. Сдаёт же кровь ещё меньше, в том числе из-за распространённых мифов. Заведующая «Кузбасским центром общественного здоровья и медицинской профилактики» Татьяна Евтеева развенчивает три главных.
У меня будет анемия из-за сдачи крови. На самом деле за один раз она точно не разовьётся — в теле человека 4−5 литров крови, а за раз разрешат сдать не более 450 мл. При сдаче крови можно чем-нибудь заразиться. Для донации используют одноразовые игры, дезинфицируют кожу и после накладывают стерильную повязку. Донорство — это больно. Не больнее обычного укола. Чтобы узнать свои ощущения, ущипните кожу на внутренней поверхности локтевой области.
Также мы рассказывали, как подготовиться к сдаче крови и что делать сразу после неё.