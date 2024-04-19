Сразу на нескольких улицах Владивостока проходит дорожный ремонт

Владивосток — город не только морских красот, но еще дорог и автомобилей. А какой автолюбитель сможет себя комфортно чувствовать если асфальт разрушен? Вот и администрация прекрасно понимает, что в приоритете всегда не только удобство для гостей и жителей города, но еще и безопасность. Прямо сейчас уже на трех улицах в самом разгаре идет комплексный дорожный ремонт. А где и что поменяется, читайте в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Компания-подрядчик «ИнвестСтройТорг» взялась за благоустройство улиц Героев Хасана, Никифорова и перекрестка Адмирала Юмашева — Адмирала Кузнецова — Нейбута. Все работы проводятся по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».
По словам инженера Евгения Чирикова, на Героев Хасана уже успели смонтировать 140 метров ливневой канализации. Это поможет в сезон дождей обезопасить водителей и их авто от размытых дорог и. конечно же, затоплений. Также на этом участке приводят в порядок тротуарные бортовые камни.
«После этого перейдем на верхний участок и далее на улицу Сафонова, где также предстоит провести комплекс работ», — добавил специалист.
«До 31 августа на всех объектах, включенных в нацпроект, привлеченным подрядным организациям необходимо отремонтировать проезжую часть, благоустроить тротуары, восстановить сети инженерных коммуникаций, привести в порядок прилегающую дорожную инфраструктуры и выполнить другие необходимые работы», — заявили в пресс-службе администрации Владивостока.
Добавим, что по национальному проекту в 2024 году «Безопасные качественные дороги» в приморской столице отремонтируют улицы Авроровскую, Иманскую и Комсомольскую. Благоустройство коснется и дороги в микрорайоне Патрокл — это стало возможно благодаря средствам специального казначейского кредита. В перечень ремонта дорог включены улица Беговая, проезд на Давыдова и другие участки.