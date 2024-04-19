Сразу на нескольких улицах Владивостока проходит дорожный ремонт

Владивосток — город не только морских красот, но еще дорог и автомобилей. А какой автолюбитель сможет себя комфортно чувствовать если асфальт разрушен? Вот и администрация прекрасно понимает, что в приоритете всегда не только удобство для гостей и жителей города, но еще и безопасность. Прямо сейчас уже на трех улицах в самом разгаре идет комплексный дорожный ремонт. А где и что поменяется, читайте в материале «Комсомольской правды — Владивосток».