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Новосибирская школьница вызвала охрану из-за криков футбольных болельщиков

Девочка, проживающая в Октябрьском районе Новосибирска, села делать уроки, но шум из соседней квартиры не давал ей сосредоточиться.

Источник: Соцсети

Тогда она вызвала АБ «Гвардия».

Школьница живёт в доме на улице Лескова, который подключен к услуге Агентства безопасности «Безопасный двор». Во вторник, 16 апреля 2024 года, она вернулась домой и села за домашнее задание. В это время из квартиры этажом ниже доносились шум и крики. Девочка пыталась собраться с мыслями, но не получалось.

Она вспомнила, как однажды её родители вызывали гвардейцев из-за драки соседей. Тогда, нашла номер охраны в телефонной книге мамы, позвонила оперативному дежурному и назвала кодовую фразу.

На место прибыла группа быстрого реагирования. Выяснилось, что в квартире, на которую жаловался ребёнок, компания молодых людей смотрела напряженный футбольный матч. Фанаты прислушались к гвардейцам и стали выражать эмоции тише. А девочка смогла выполнить домашнее задание.

Ранее «МК в Новосибирске» писал о том, что в Новосибирске на пешеходном переходе сбили ребёнка.