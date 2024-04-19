Новосибирская школьница вызвала охрану из-за криков футбольных болельщиков

Школьница живёт в доме на улице Лескова, который подключен к услуге Агентства безопасности «Безопасный двор». Во вторник, 16 апреля 2024 года, она вернулась домой и села за домашнее задание. В это время из квартиры этажом ниже доносились шум и крики. Девочка пыталась собраться с мыслями, но не получалось.