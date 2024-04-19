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Главные новости в Молдове 19 апреля

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро пятницы, 19 апреля 2024 года.

Сейчас в Ричмонде: +14° 4 м/с 82% 760 мм рт. ст. +15°
Источник: Комсомольская правда

1. Молдову зальет дождями: Нас ждёт неделя холода и непрерывных осадков — синоптики дали точный метеопрогноз.

2. Два главных вопроса по переписи в Молдове: В каких случаях граждан будут штрафовать и что в опроснике можно законно игнорировать.

3. Стало известно о водителе, к которому села 19-летняя девушка в Оргееве и пропала: Его задерживали 50 полицейских, сам он бывший сотрудник органов.

4. Ходить в народ — давняя ленинская традиция, которую так полюбила верхушка правящей партии в Молдове: Почему люди не верят в искусственные улыбки и липовую простоту в общении ПАС-овцев.

5. Кишинев требует вывода российских войск из Левобережья: «Если российских войск там не останется, то вероятность вооруженного столкновения между Молдовой и Приднестровье можно оценить в 100 процентов» — мнение политолога.