Главные новости в Молдове 19 апреля

1. Молдову зальет дождями: Нас ждёт неделя холода и непрерывных осадков — синоптики дали точный метеопрогноз.
2. Два главных вопроса по переписи в Молдове: В каких случаях граждан будут штрафовать и что в опроснике можно законно игнорировать.
3. Стало известно о водителе, к которому села 19-летняя девушка в Оргееве и пропала: Его задерживали 50 полицейских, сам он бывший сотрудник органов.
4. Ходить в народ — давняя ленинская традиция, которую так полюбила верхушка правящей партии в Молдове: Почему люди не верят в искусственные улыбки и липовую простоту в общении ПАС-овцев.
5. Кишинев требует вывода российских войск из Левобережья: «Если российских войск там не останется, то вероятность вооруженного столкновения между Молдовой и Приднестровье можно оценить в 100 процентов» — мнение политолога.