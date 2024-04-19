Экзамены для мигрантов на Дальнем Востоке: кто обязан доказать знание языка и какие изменения грядут

ВЛАДИВОСТОК, 19 апреля, ФедералПресс. С 1 мая в России полностью меняются правила сдачи экзаменов для мигрантов. Теперь все иностранцы, въезжающие в Россию без визы, или те, кто претендует на получение вида на жительство (ВНЖ), обязаны будут сдать экзамен по русскому языку только в государственном университете. На Дальнем Востоке уже определились с такой образовательной организацией.