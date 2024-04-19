Экзамены для мигрантов на Дальнем Востоке: кто обязан доказать знание языка и какие изменения грядут

«На заседании Рабочей группы Минобрнауки России было принято решение возложить на Дальневосточный федеральный университет ответственность по проведению экзамена по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ на территории 11 субъектов Дальневосточного федерального округа», — прокомментировали журналисту «ФедералПресс» изменения в проведении экзаменов для мигрантов в ДВФУ.
С 1 мая в России по решению Минобрнауки частные организации не смогут принимать экзамены у мигрантов на знание языка. Сертификаты будут выдавать только государственные вузы. На Дальнем Востоке экзамены будут проводиться ДВФУ на базе вузов регионов и ФГУП «ПВС» МВД России. Для проведения этого экзамена университет будет расширять штат сотрудников.
«ДВФУ в роли головного вуза по проведению экзаменов для иностранных граждан призван исключить на Дальнем Востоке “серые схемы” работы, при которых мигранты получали сертификаты, не обеспеченные реальными знаниями. Кроме того, будет усилен контроль над проведением экзаменов — во время процедуры станет обязательным присутствие сотрудника правоохранительных органов», — подчеркнул проректор по международным отношениям ДВФУ Евгений Власов.
Отметим, экзамены обязаны пройти все мигранты, которые въезжают в Россию для работы из безвизовых стран. В их числе Таджикистан, Узбекистан, Киргизия, Казахстан. Для получения патента необходим сертификат об успешно сданных экзаменах по русскому языку, истории и основам российского законодательства. Сертификат нужен и тем, кто претендует на ВНЖ.
Ранее сообщалось о том, что ряд дальневосточных регионов ужесточил миграционную политику. На Камчатке мигрантам запретили работать в такси, в Амурской области — в сфере транспорта, оптовой и розничной торговли. Якутия же ввела один из самых серьезных запретов: стройки, торговля, сельское хозяйство, производство продуктов и даже мебели. На замену сотрудников работодателям дали три месяца.