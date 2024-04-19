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Традиционный всероссийский субботник в Челябинске пройдет 27 апреля

Традиционный всероссийский субботник в Челябинске пройдет 27 апреля, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Субботник — это добрая традиция, которая приобщает к заботе об окружающем пространстве и дает возможность сделать полезное дело. Жители могут привести в порядок двор своего дома, общественные территории, высадить цветы и деревья, убрать клумбы и дорожки», — комментирует пресс-служба Минстроя.

Также там отмечают, что на площадках будут находиться волонтеры, с помощью которых можно проголосовать за объекты благоустройства, которые появятся в регионе в 2025 году.

Добавим, суббота, 27 апреля, станет в 2024 году рабочим днем. Россияне будут отдыхать с 28 апреля по 1 мая, а также с 9 по 12 мая.

Организованные весенние субботники в Челябинской области начались 15 апреля и будут проходить по 3 мая.

ЖКХ