На выходных в Свердловскую область придет жара под +30°

В пятницу благодаря южному циклону с Балкан на Урале будет распространяться тропический воздух. Температурные контрасты сохранятся в Свердловской области: днем в северной половине области +5°..+10°, на крайнем севере до +2°..+4°, в южной половине области +11°..+16°, наиболее существенный дневной прогрев ожидается на юге и в юго-западных районах — до +21°..+26°. Движение фронта будет сопровождаться осадками, в том числе снегом на крайнем севере вечером. На субботу придется пик потепления — на юге региона ожидаются температуры под +30°.