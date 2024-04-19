На выходных в Свердловскую область придет жара под +30°

В пятницу благодаря южному циклону с Балкан на Урале будет распространяться тропический воздух. Температурные контрасты сохранятся в Свердловской области: днем в северной половине области +5°..+10°, на крайнем севере до +2°..+4°, в южной половине области +11°..+16°, наиболее существенный дневной прогрев ожидается на юге и в юго-западных районах — до +21°..+26°. Движение фронта будет сопровождаться осадками, в том числе снегом на крайнем севере вечером. На субботу придется пик потепления — на юге региона ожидаются температуры под +30°.
В Екатеринбурге днем пятницы температура воздуха составит +21°..+23° при переменной облачности и небольшим дождем, ветер северо-западный с переходом на южный, юго-восточный, 2−7 м/c. В субботу ночью ожидается +14°, днем +27°, при этом температура может превысить абсолютный рекорд апреля — на 30 апреля 1995 года он составил +28,8°. В воскресенье она составит +13°, днем +20°.
В понедельник ночью ожидается +7°, а днем еще сохранится тепло в +19°. В следующие дни резко похолодает: 23 апреля ночью +6°, днем +9°, 24 апреля ночью +5°, днем +7°.
Ранее МЧС Свердловской области предупредило жителей региона об аномальном тепле с 18 по 22 апреля: в эти дни среднесуточные температуры превысят климатические нормы на 7° и более.