Бывшего гендиректора красноярского фонда капремонта будут судить за взятку

По версии следствия, в период с 1 апреля 2022 года по 2 июня 2023 года гендиректор предложил знакомому руководителю коммерческой организации в сфере строительства за взятку в 12 млн рублей покровительство и заключение подрядных контрактов в Красноярском крае. Также он обещал помогать с решением вопросов при приёмке работ в случае некачественного их выполнения.