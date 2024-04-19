Бывшего гендиректора красноярского фонда капремонта будут судить за взятку

Об этом рассказали в Следственном комитете.
По версии следствия, в период с 1 апреля 2022 года по 2 июня 2023 года гендиректор предложил знакомому руководителю коммерческой организации в сфере строительства за взятку в 12 млн рублей покровительство и заключение подрядных контрактов в Красноярском крае. Также он обещал помогать с решением вопросов при приёмке работ в случае некачественного их выполнения.
В ходе следствия у обвиняемого арестовали имущество на сумму более 39 млн рублей, в том числе земельный участок в Красноярском крае, жилое помещение в Москве, автомобиль, наличные деньги.
Уголовное дело направят в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.
Ранее сообщалось о том, что в Красноярске задержали сотрудника МВД, который за взятки передавал знакомым данные о мигрантах.