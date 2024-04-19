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Оранжевый уровень погодной опасности объявлен на пятницу из-за снега

МИНСК, 19 апр — Sputnik. Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Беларуси на пятницу из-за снега и усиления ветра, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Сейчас в Ричмонде: +14° 4 м/с 82% 760 мм рт. ст. +15°
Источник: Sputnik.by

По данным синоптиков, погодные условия 19 апреля будут формировать атмосферные фронты циклона, идущего с территории Черниговской области Украины в сторону Тверской области России.

«Ожидается облачно с прояснениями, на большей части территории страны пройдут осадки — дождь, мокрый снег», — сказали в Белгидромете.

Там также отметили, что в утренние часы на некоторых участках дорог возможно образование гололедицы. Ветер ожидается северного и северо-западного направлений, порывистый, днем — сильный порывистый.

Днем температура воздуха составит от +2°С на северо-востоке до +11°С — на юго-западе Беларуси.

В первый выходной недели, 20 апреля, погода существенно не изменится: снова прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью температура воздуха будет находиться в пределах от +1 до +3°С, на большей части Витебской области — заморозки от 0 до −3°С, днем — от +8 до +15°С.