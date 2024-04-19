Оранжевый уровень погодной опасности объявлен на пятницу из-за снега

В первый выходной недели, 20 апреля, погода существенно не изменится: снова прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью температура воздуха будет находиться в пределах от +1 до +3°С, на большей части Витебской области — заморозки от 0 до −3°С, днем — от +8 до +15°С.