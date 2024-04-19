Оранжевый уровень погодной опасности объявлен на пятницу из-за снега

По данным синоптиков, погодные условия 19 апреля будут формировать атмосферные фронты циклона, идущего с территории Черниговской области Украины в сторону Тверской области России.
«Ожидается облачно с прояснениями, на большей части территории страны пройдут осадки — дождь, мокрый снег», — сказали в Белгидромете.
Там также отметили, что в утренние часы на некоторых участках дорог возможно образование гололедицы. Ветер ожидается северного и северо-западного направлений, порывистый, днем — сильный порывистый.
Днем температура воздуха составит от +2°С на северо-востоке до +11°С — на юго-западе Беларуси.
В первый выходной недели, 20 апреля, погода существенно не изменится: снова прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью температура воздуха будет находиться в пределах от +1 до +3°С, на большей части Витебской области — заморозки от 0 до −3°С, днем — от +8 до +15°С.