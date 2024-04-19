Главные новости за 18 апреля

110 лет назад родился Малышев Федор Алексеевич, Герой Советского Союза (1944), кандидат технических наук (1950). В 1941 году окончил БПИ. В Великую Отечественную войну с июля 1942 года был в партизанах: подрывник, командир диверсионной группы партизанского отряда № 78 125-й Копаткевичской бригады. Лично подорвал 18 вражеских эшелонов. С декабря 1943 года работал в Наркомате местной топливной промышленности БССР, в 1947—1990 годах в Институте торфа АН Беларуси. Разрабатывал методы повышения плодородия почв посредством их насыщения частицами торфа. Умер в 2005 году.