Главные новости за 18 апреля

ВЧЕРА
Подготовку к первому заседанию VII ВНС обсудили на совещании у Лукашенко.
Головченко: состав участников ВНС полностью сформирован, делегатами будут 1162 человека.
Петришенко: каждый год мы повышаем качество услуг, чтобы туристы возвращались в Беларусь.
Поднять из руин. Какие объекты культурного наследия в Беларуси обретают вторую жизнь.
Установлен порядок перечисления средств, заработанных на республиканском субботнике.
БСЖ собрал благотворительный груз пострадавшим от паводка жителям Оренбургской области.
Заводчица корги про дрессировку собак, любовь к детям и мягкий характер. Новый выпуск проекта «Белорусы в кадре».
Сколько стоит аренда агроусадьбы и какие фишки придумывают владельцы домов на природе, чтобы привлечь гостей.
«Прохладная погода будет удерживаться». Синоптики дали прогноз на
СЕГОДНЯ
Пресс-конференция «Уроки памяти: патриотические мероприятия в учреждениях образования ко Дню Победы и 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков» пройдет в пресс-центре БЕЛТА. Начало в 11.00. Участники: Татьяна Осмоловская — консультант главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Республики Беларусь; Елена Онуфрович — директор УО «Республиканский центр экологии и краеведения»; Светлана Тоут — методист высшей квалификации отдела методического обеспечения воспитательной и идеологической работы с обучающимися ГУО «Академия образования». Аккредитация СМИ по телефонам 311−33−70, (8044) 583−84−04, электронной почте pressuser@belta.bу. Адрес пресс-центра БЕЛТА: г. Минск, ул. Энгельса, 30−303.
В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему «Тенденции развития рынка недвижимости на примере агентства “7 этажей”. Начало в 12.00.
Выставка традиционного китайского и корейского искусства «Жемчужины Востока» будет работать до 6 мая в Национальной библиотеке Беларуси.
Выставка «Петр Явич — ученик Юделя Пэна» будет работать до 31 мая в Гродненском музее истории религии.
XXXIX Фестиваль музыки «Минская весна» пройдет по 31 мая в Белорусской государственной филармонии.
Выставка «В поисках живой души», приуроченная к 215-летнему юбилею классика русской литературы, прозаика, драматурга, публициста Николая Гоголя, будет работать до 9 июня в Национальной библиотеке Беларуси.
ЗАВТРА
День китайского языка. Памятная дата ООН. Отмечается по инициативе Департамента общественной информации ООН. Китайский язык является одним из шести официальных языков ООН наравне с русским, английским, арабским, испанским и французским.
110 лет назад родился Малышев Федор Алексеевич, Герой Советского Союза (1944), кандидат технических наук (1950). В 1941 году окончил БПИ. В Великую Отечественную войну с июля 1942 года был в партизанах: подрывник, командир диверсионной группы партизанского отряда № 78 125-й Копаткевичской бригады. Лично подорвал 18 вражеских эшелонов. С декабря 1943 года работал в Наркомате местной топливной промышленности БССР, в 1947—1990 годах в Институте торфа АН Беларуси. Разрабатывал методы повышения плодородия почв посредством их насыщения частицами торфа. Умер в 2005 году.
75 лет назад родилась Ланж Джессика, американская актриса кино. Снималась в фильмах «Кинг-Конг», «Почтальон всегда звонит дважды», «Тутси» и др. Обладатель премии «Оскар» (1983, 1995).