Куда сходить в выходные в Иркутске? Обзор мероприятий

В Иркутске в этом году наблюдения состоятся на семи площадках — у памятника Александру III, возле планетария в 130-м квартале, в роще «Звёздочка», у ледокола «Ангара», на берегу Иркутского водохранилища за рестораном «Мираж», в сквере у школы искусств № 5 в Академгородке, а также у школы № 73.