Куда сходить в выходные в Иркутске? Обзор мероприятий

Вечеринки, концерты, спектакли и другие мероприятия ждут жителей и гостей столицы Приангарья в выходные дни. Каждый найдет себе событие по вкусу. Обзор самых интересных городских событий грядущего уикенда публикует ИА IrkutskMedia.
Спуск в купальниках (18+)
Для всех гостей в этот день будет организована насыщенная интерактивная программа. Также каждый желающий может принять бесплатное участие в спуске.
Ежегодное событие пройдет на Горе Соболиной в Байкальске 20 апреля. Начало в 10.00.
Международная выставка кошек (0+)
Зрители смогут увидеть различные породы кошек: абиссинских, британских длинношерстных и короткошерстных, курильских бобтейлов, персов, мейн-кунов и поликунов, невских маскарадных, тайских, шотландских, русских голубых, бенгальских из Ачинска, Иркутска, Братска, Улан-Удэ, Читы. Ожидается участие котят пород бенгальские, мейн-куны и поликуны, сибирские и прочих.
Также зрителей ждут мастер-классы (6+) и «Ярмарка мастеров» (6+).
Мероприятие пройдет во втором павильоне Сибэкспоцентра 20 апреля с 11.00 до 18.00.
«Тотальный диктант» (6+)
Ежегодное мероприятие пройдет в 77 регионах России, в том числе в Иркутской области. В Иркутске диктант напишут на 14 площадках.
Автором текста в 2024 году стала российская писательница Анна Матвеева. В целом мероприятие охватит шесть континентов, 40 зарубежных стран.
Подробнее узнать о площадках «Тотального диктанта» можно на сайте акции. Начало в 13.00.
День архитектурного наследия (0+)
Впервые Всемирный День охраны памятников и исторических мест, как праздник для горожан, волонтеры наследия устраивали в апреле 2023 года в Доме Архитектора. Праздник получился неординарный, познавательный и веселый. Тогда участие приняли порядка 200 В этом году волонтеры наследия решили усовершенствовать программу и провести «День архитектурного наследия 2024» по двухдневной программе. Участников ждут круглые столы, мастер-классы и другие активности.
Мероприятие состоится в Доме Архитектора в Черемховском переулке
Литературный вечер Only Poets (16+)
Жителей и гостей Иркутсуа приглашают на литературный вечер Only Poets, где выступят как новички на поэтическом поприще, так и старые, умудренные опытом стихоплёты.
Мероприятие пройдет 20 апреля в гастропабе «Маджонг» по улице Богдана Хмельницкого, 3. Начало в 19.00.
Библионочь в «Молчановке» (12+)
19 и 20 апреля библиотеки Иркутска присоединятся ко всероссийской акции. Так, например, в библиотеке имени Молчанова-Сибирского состоятся премьера фильма «Вампилов здесь» (12+) и спектакль «Свидание» (12+).
Короткометражный документальный фильм снял иркутский режиссёр Андрей Юдин. Это история о том, как драматурга воспринимает современная молодежь. Фильм создан в рамках проекта кинолетописи Иркутского областного кинофонда «Земля у Байкала» 2023 года.
Кроме того, старшеклассники из театра-студии «Бусинки» ставят спектакль для своих сверстников. В фильме показаны репетиции и рассуждения ребят о творчестве драматурга. А вот сам спектакль будет представлен вживую сразу после премьеры фильма.
В эти дни запланированы и другие мероприятия.
Показ фильма и спектакля запланирован на 20 апреля. Начало в 18.00.
Всемирная ночь тротуарной астрономии (0+)
Иркутский планетарий и ИРАО проведут XVIII Всемирную ночь тротуарной астрономии. Телескопы будут выставлены на площадках в 23 населенных пунктах Иркутской области, Республики Бурятия и Забайкальского края.
В Иркутске в этом году наблюдения состоятся на семи площадках — у памятника Александру III, возле планетария в 130-м квартале, в роще «Звёздочка», у ледокола «Ангара», на берегу Иркутского водохранилища за рестораном «Мираж», в сквере у школы искусств № 5 в Академгородке, а также у школы № 73.
Все желающие смогут наблюдать Луну 20 апреля с 20.00 до 22.00. При условии ясной погоды.
Квест-игра «Кубок Хогвартса» (6+)
Ежегодно в школе магии и волшебства Хогвартс проходят соревнования факультетов за главный приз — Кубок Хогвартса. И в этом семестре обучения свершилось странное явление: волшебные часы вышли из строя, и теперь у учеников одинаковое количество баллов. А так как кубок один, и он должен достаться лучшему факультету, решено впервые в истории Хогвартса провести суперфинальные игры!
Участников ждут уроки из Хогвартса, интересные задания, конкурсы, а также выбор самого лучшего факультета.
Мероприятие пройдет 21 апреля хобби-центре «Хоббит» в Черемховском переулок, 9 В. Начало в 14.00.
«Байкальская массовка». Сеанс катания на коньках (6+)
«Байкальская массовка» — мероприятие для любителей покататься на коньках.
Продолжительность сеанса — 90 минут. Вход на сеанс открывается за час до начала сеанса и закрывается через час после его начала. Работает прокат коньков.
Катания пройдут на тёплом крытом катке ледового дворца «Байкал» 21 апреля. Начало в 18.30.