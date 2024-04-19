Книги иноагентов спрячут от читателей в свердловских библиотеках

«По моему личному мнению, книги иноагентов лучше убрать из открытого доступа, но оставить в книгохранилищах и выдавать читателям старше 18 лет по требованию. И мне кажется, надо указывать соответствующую маркировку. Списывать эти книги, уничтожать и раздавать не нужно — это мое личное мнение. Я думаю, что если книги останутся в фондах и будут выдаваться по запросу, то это никак не повлияет на поток читателей», — сказал Дорохин.