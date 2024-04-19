Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Книги иноагентов спрячут от читателей в свердловских библиотеках

В библиотеках Свердловской области планируется убрать из открытого доступа книги авторов, внесенных в реестр иноагентов. Об этом в эфире программы «Акценты» сказал замминистра культуры Свердловской области Роман Дорохин.

Источник: Агентство «Москва»

Чиновник выступил за то, чтобы книги, написанные иноагентами, маркировали. При этом Дорохин против уничтожения таких произведений.

«По моему личному мнению, книги иноагентов лучше убрать из открытого доступа, но оставить в книгохранилищах и выдавать читателям старше 18 лет по требованию. И мне кажется, надо указывать соответствующую маркировку. Списывать эти книги, уничтожать и раздавать не нужно — это мое личное мнение. Я думаю, что если книги останутся в фондах и будут выдаваться по запросу, то это никак не повлияет на поток читателей», — сказал Дорохин.

На сегодняшний день в реестре Минюста около 40 авторов, признанных иноагентами. В их числе — Александра Архипова*, Дмитрий Быков**, Дмитрий Глуховский***, Михаил Веллер****, Борис Гребенщиков *****, Анастасия Казанцева ******, Юлия Латынина *******, Евгений Понасенков ********, Людмила Улицкая *********, Григорий Чхартишвили **********, известный под псевдонимом Борис Акунин **********.

В конце марта в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий вопрос доступа к книгам иноагентов в библиотеках. Предлагается закрепить, что правила размещения и предоставления в библиотеках документов, авторами которых являются лица, включенные в реестр иноагентов или перечень террористов и экстремистов, утверждаются Министерством культуры России. Также, согласно законопроекту, Минкультуры РФ будет определять порядок формирования перечня таких документов и информировать библиотеки об этом списке.

* Александра Архипова внесена Министерством юстиции РФ в реестр иноагентов.

** Дмитрий Быков внесен Министерством юстиции РФ в реестр иноагентов.

*** Дмитрий Глуховский внесен Министерством юстиции РФ в реестр иноагентов.

**** Михаил Веллер внесен Министерством юстиции РФ в реестр иноагентов.

***** Борис Гребенщиков внесен Министерством юстиции РФ в реестр иноагентов.

****** Анастасия Казанцева внесена Министерством юстиции РФ в реестр иноагентов.

******* Юлия Латынина внесена Министерством юстиции РФ в реестр иноагентов.

******** Евгений Понасенков внесен Министерством юстиции РФ в реестр иноагентов.

********** Людмила Улицкая внесена Министерством юстиции РФ в реестр иноагентов.

********** Григорий Чхартишвили (Борис Акунин) внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, внесен Министерством юстиции РФ в реестр иноагентов.

﻿

литература