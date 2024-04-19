В Уфе приступили к нанесению и обновлению дорожной разметки

По словам главы администрации города Ратмира Мавлиева, благодаря дополнительному финансированию из бюджета Башкортостана объемы этого вида работ ежегодно увеличиваются. Если в 2023 году площадь нанесения составила 179,5 тыс. кв. м, то в этом запланировано уже 195 тыс. кв. м. Общая сумма выделенных средств выросла с прошлогодних 203 млн руб. до 243 млн руб. в 2024-м.
Заместитель начальника управления коммунального хозяйства и благоустройства города Гафур Клызбаев заявил, что на первом этапе разметка будет нанесена на улицах Заки Валиди, Цюрупы, 50-летия Октября, Тоннельной, Комарова, Ленина, а также на проспектах Октября и Салавата Юлаева.
На девяти перекрестках обновят, а где-то нанесут впервые вафельную разметку. Она обозначает участок, на который запрещается выезжать, если по пути следования образовался затор, вынуждающий водителя остановиться, создав препятствие для движения транспортных средств в поперечном направлении. Это пересечения улиц 50-летия Октября — Мингажева, Айской — Революционной, Айской — Достоевского, Цюрупы — Чернышевского, Цюрупы — Кирова, пр. Октября — 50 лет СССР, пр. Октября — Шафиева, пр. Октября — им. Города Галле, пр. Октября — Бессонова — Бабушкина.
«Для нанесения разделительных полос, пунктирных линий и пешеходных “зебр” применяется преимущественно термопластик. Он обладает повышенной сопротивляемостью к износу и внешним воздействиям, выдерживает температурные перепады. Такая разметка полностью высыхает в среднем за 20−30 минут, в состав входят светоотражающие элементы, благодаря которым ее лучше видно в темноте», — пояснили в пресс-службе мэрии города.
Городские службы призывают пешеходов и автомобилистов с пониманием отнестись к труду дорожников — объезжать и обходить свеженанесенную разметку. Это позволит сохранить четкость линий и обеспечить нормативный срок службы.
Как информировал «Башинформ», в этом году в Уфе нанесут рекордный объем дорожной разметки.