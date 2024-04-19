В Уфе приступили к нанесению и обновлению дорожной разметки

По словам главы администрации города Ратмира Мавлиева, благодаря дополнительному финансированию из бюджета Башкортостана объемы этого вида работ ежегодно увеличиваются. Если в 2023 году площадь нанесения составила 179,5 тыс. кв. м, то в этом запланировано уже 195 тыс. кв. м. Общая сумма выделенных средств выросла с прошлогодних 203 млн руб. до 243 млн руб. в 2024-м.