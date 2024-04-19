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В мэрии рассказали о расписании автобусов на Радоницу

Дополнительные автобусы будут запущены до городских кладбищ.

Источник: Om1.ru

В мэрии Омска сообщили об организации специальных маршрутов муниципальных автобусов на Радоницу. Автобусы запустят не только в сам Родительский день, но и выходные, предшествующие ему.

Так, 11 и 12 мая будут запущены 10 маршрутов в направлении Ново-Кировского, Ново-Южного, Западного, Юго-Восточного и Северо-Восточного кладбищ. По маршрутам будут ходить 23 автобуса с 8:00 до 19:00.

В Радоницу, 14 мая, добавок к этим автобусам запустят дополнительные до Ново-Южного и Юго-Восточного кладбищ, а также к кладбищу в микрорайоне «Черемуховское». Для этих целей будет задействовано 134 автобуса, рейсы будут курсировать с 8:00 до 20:00. Оплата проезда — по городскому тарифу, все льготы и проездные билеты будут действительны.

С кладбищ автобусы будут отправляться по мере наполняемости. Выполнять посадку и высадку пассажиров автобусы будут на всех остановочных пунктах по маршруту следования, как в прямом, так и в обратном направлениях.