В мэрии рассказали о расписании автобусов на Радоницу

В Радоницу, 14 мая, добавок к этим автобусам запустят дополнительные до Ново-Южного и Юго-Восточного кладбищ, а также к кладбищу в микрорайоне «Черемуховское». Для этих целей будет задействовано 134 автобуса, рейсы будут курсировать с 8:00 до 20:00. Оплата проезда — по городскому тарифу, все льготы и проездные билеты будут действительны.