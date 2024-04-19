Общегородской субботник в Красноярске перенесли на начало мая

Завтра обещают снег и довольно прохладную погоду, поэтому предлагаем всем собраться в день общегородского субботника — 4 мая. Надеемся, что в этот день будет греть солнышко и наши гости с удовольствием присоединятся к наведению чистоты в любимом парке, — отметили в телеграм-канале Татышев-парка.