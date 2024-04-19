Общегородской субботник в Красноярске перенесли на начало мая

В субботу, 20 апреля в краевом центре планировали провести большую весеннюю уборку. Теперь же, из-за прохладной и дождливой погоды, принято решение перенести субботник.
Приняли решение перенести запланированный на завтра субботник. Поскольку следующая суббота рабочая, то ближайший ориентир — 4 мая. Рассчитываем, что в этот день погода позволит с комфортом навести порядок в городе перед очень важными для красноярцев событиями — праздником Пасхи и Днём Победы, — сообщил глава Красноярска в телеграм-канале.
Но наведения порядка на улицах города не остановится. Городские службы продолжают влажную уборку дорог и тротуаров, отмывают после зимы ограждения и остановки, памятники и уличную мебель. Продолжается двухмесячник по благоустройству и озеленению и санитарные пятницы.
Добавим, перенесена и дата проведения уборки на острове Татышев. Ее тоже планировали провести 20 апреля.
Завтра обещают снег и довольно прохладную погоду, поэтому предлагаем всем собраться в день общегородского субботника — 4 мая. Надеемся, что в этот день будет греть солнышко и наши гости с удовольствием присоединятся к наведению чистоты в любимом парке, — отметили в телеграм-канале Татышев-парка.