Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова анонсировала программу праздничных мероприятий на майские праздники

«Мы каждый год очень трогательно относимся к Дню Победы. В этот день нельзя делать ошибок. То есть, если на День города мы креативим, что-то придумываем, где-то даже ошибаемся, то на 9 мая мы себе вообще этого позволить не можем. Поэтому достаточно строго относимся ко всем мероприятиям в этот день. Вплоть до того, что проверяем тексты, музыку, что будет звучать, кто будет говорить. Был случай, когда ведущий во время “Бессмертного полка” сделал оговорку, и нам уже, ну, очень сильно прилетело», — сказала вице-мэр.