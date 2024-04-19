Проезд по переулку Михаила Герасимова ограничат в Иркутске до 10 июля

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе городской администрации, речь идёт об участке переулка Археолога Михаила Герасимова в районе домов номер 2 и номер 4. Ограничение проезда связано с необходимостью проведения работ на сетях канализации. Работы начнутся с 8 часов утра 10 июня и продлятся до 8 часов вечера 10 июля.