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Проезд по переулку Михаила Герасимова ограничат в Иркутске до 10 июля

Важная информация для иркутских автомобилистов, чей маршрут часто пролегает через Ленинский район города. В ближайшее время здесь будет ограничен проезд по переулку Археолога Михаила Герасимова.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе городской администрации, речь идёт об участке переулка Археолога Михаила Герасимова в районе домов номер 2 и номер 4. Ограничение проезда связано с необходимостью проведения работ на сетях канализации. Работы начнутся с 8 часов утра 10 июня и продлятся до 8 часов вечера 10 июля.

Автомобилистов призывают учитывать информацию об ограничении движения на иркутских улицах и планировать свой маршрут заранее, чтобы не попасть в возможную пробку и продумать возможные варианты объезда.