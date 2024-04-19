По Челябинску начнут ходить рабочие с опрыскивателями

По плану, 22 апреля средством против клещей обработают площадки на улице Комаровского и шоссе Металлургов, землю рядом с ручьем между улицами Анапской и 26-ти Бакинских Комиссаров, район детской площадки и газоны у дорожек в поселке Аэропорт, берег Первого озера рядом с пляжем «Чайка», «Мамин-сквер», аллею Ветеранов на улице Героев Танкограда и аллею имени Овчинникова.