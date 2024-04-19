Кузбасский подрядчик получил 580 тысяч за неотремонтированную крышу МКД

60-летнего генерального директора коммерческой организации в Междуреченске обвиняют в мошенничестве, совершённом в крупном размере.
Летом прошлого года обвиняемый заключил с Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса договор на выполнение капремонта крыши одного из МКД по ул. Интернациональной. При этом часть работ стоимостью 580 тыс. рублей он не сделал, но в феврале 2024 года работы были сданы заказчику как после выполненного капитального ремонта крыши. В результате из фонда необоснованно выплачены более полумиллиона рублей.
В доме обвиняемого и по месту его работы провели обыски. Фигурант задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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