Кузбасский подрядчик получил 580 тысяч за неотремонтированную крышу МКД

Летом прошлого года обвиняемый заключил с Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса договор на выполнение капремонта крыши одного из МКД по ул. Интернациональной. При этом часть работ стоимостью 580 тыс. рублей он не сделал, но в феврале 2024 года работы были сданы заказчику как после выполненного капитального ремонта крыши. В результате из фонда необоснованно выплачены более полумиллиона рублей.