Бывший ио Минздрава Приангарья уезжает полевым хирургом в зону СВО

«Сразу отмечу, что лично я Алексея Шелехова близко не знаю, но люди, мнение которых я уважаю и ценю, дают ему крайне положительную характеристику. Он известен как отличный хирург, честный, профессиональный и упертый человек, который два года отработал на посту и.о. и реально хотел сделать благо для здравоохранения области», — пишет Степанов.
По мнению журналиста, решение так и не ставшего министром врача связано с уголовным делом о «неисполнении судебного решения». Если вкратце, то в вину экс-чиновнику вменяется необеспечение иркутянки с заболеванием глаз редким (не имеющим аналогов в мире) препаратом, который не смогли доставить из-за санкций и высокой стоимости — около 60 миллионов рублей. Хотя, судя по тому, что рассказывал в декабре прошлого года губернатор Приангарья Игорь Кобзев, виноватым Алексей Шелехов вовсе не был.
И тем не менее, отмечает Степанов, было решение суда о том, что препарат должен быть выдан, иркутянка пожаловалась президенту на неисполнение решения, история была растиражирована федеральными СМИ и появилось уголовное дело. Алексей Шелехов подал в отставку.
«Шелехов, понимая, в какую правовую пучину его сейчас занесет, желая не биться в судах, а продолжать работать на государство, принимает решение отправиться в зону проведения СВО. Помогать там. Быть полевым хирургом. Такое заявление им уже написано, и он определен в одну из частей», — пишет журналист.
К слову, сам Шелехов пока никак эту информацию не комментирует.
Напомним, Алексей Шелехов работал в Минздраве Иркутской области с 2020 года. До этого он занимал должность заместителя главного врача областного онкодиспансера. С мая 2022 по март 2024 годов был и.о. министра здравоохранения Приангарья.