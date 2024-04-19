Бывший ио Минздрава Приангарья уезжает полевым хирургом в зону СВО

По мнению журналиста, решение так и не ставшего министром врача связано с уголовным делом о «неисполнении судебного решения». Если вкратце, то в вину экс-чиновнику вменяется необеспечение иркутянки с заболеванием глаз редким (не имеющим аналогов в мире) препаратом, который не смогли доставить из-за санкций и высокой стоимости — около 60 миллионов рублей. Хотя, судя по тому, что рассказывал в декабре прошлого года губернатор Приангарья Игорь Кобзев, виноватым Алексей Шелехов вовсе не был.