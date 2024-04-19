Помощь пострадавшим от паводков: казахстанцы подали 16 тысяч заявок — правительство

Среди них жители Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской и ряда других областей республики уже начали получать выплаты.
Сейчас, добавили в Кабмине, люди подают заявления в специально созданные региональные комиссии.
«На сегодняшний день принято 16 343 заявки».
По состоянию на 19 апреля единовременную выплату в размере 100 МРП (месячный расчетный показатель, 369 200 тенге) получили 6 787 семей на общую сумму около 2,4 миллиарда тенге. Объем компенсаций за понесенный материальный ущерб достиг 565,7 миллиона тенге. Эта мера поддержки затронула 1377 семей.
«В пострадавших регионах обследовано 3053 жилых дома, по 1807 объектам проведена оценка. 206 семей уже получили выплаты на проведение ремонтных работ на сумму более 254 миллионов тенге».
В правительстве напомнили, что работа по возмещению ущерба продолжается и находится на строгом контроле. По поручению президента страны всем пострадавшим гражданам будет оказана всесторонняя помощь и поддержка.