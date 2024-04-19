Черемша за 700 рублей: обзор цен первой зелени с огородов Приморья

В объектив нашего корреспондента попали и помидоры. Так, мясистый «Волгоградский» стоит 250 рублей за 1 кг, а японка — 300 рублей/кг. На рынке мы нашли даже местный болгарский перец — 300 рублей/кг. А огурцы пока относительно дорого засаливать — в среднем, выйдет 220 — 450 рублей/кг в зависимости от сорта, хотя все местные. Но если поискать, то можно найти и за 100 рублей/кг.