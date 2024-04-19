Черемша за 700 рублей: обзор цен первой зелени с огородов Приморья

Первая домашняя зелень и овощи с огорода появились на рынках Владивостока. Редакция ИА PrimaMedia решила узнать, какие они на вид и ценник, поэтому наш фотокорр. отправился исследовать продуктовые рынки города.
На продуктовых рядах редиска, в среднем, обойдется в 30 рублей/100 граммов, хотя можно найти и обозначения в 100 рублей/пучок. А каких масштабов такой пучок, лучше выяснять с продавцом. Если повезет, то можно найти у какой-нибудь доброй бабушки редиску за 80 рублей/пучок.
Щавель из Арсеньева приморцы могут найти за 150 рублей/100 грамм. Стрелки чеснока выйдут в 35 рублей за 100 грамм, а зеленый лук — 60 рублей за 100 грамм.
В объектив нашего корреспондента попали и помидоры. Так, мясистый «Волгоградский» стоит 250 рублей за 1 кг, а японка — 300 рублей/кг. На рынке мы нашли даже местный болгарский перец — 300 рублей/кг. А огурцы пока относительно дорого засаливать — в среднем, выйдет 220 — 450 рублей/кг в зависимости от сорта, хотя все местные. Но если поискать, то можно найти и за 100 рублей/кг.
Для сравнения посмотрели цены на плоды природы у наших коллег из Ставрополя. Так, укроп, шпинат, салат выйдут примерно в 400 — 450 рублей/кг, пучок зелени в среднем выходит 45−50 рублей. Зеленый лук обойдётся в 40 рублей/пучок, что на 20 рублей дешевле, чем у нас. Кинза будет стоить 40−50 рублей, шпинат — 70 рублей, а щавель — 40 рублей. Всё зависит от величины пучка. А букетик лаврового листа на юге России будет стоить 150 рублей.
Огурцы на юге обойдутся в 150 рублей, когда у нас меньше, чем за 200, сложно найти.