Госавтоинспекция проведёт тотальные проверки на дорогах Челябинской области

К экипажам ДПС присоединится «передвижной пункт медицинского освидетельствования на состояние опьянения», с помощью которого будут проверять водителей. За вождение в нетрезвом виде согласно статье 12.8 КоАП РФ предусмотрено лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет, а также взыскание штрафа в размере 30 тысяч рублей. Если водитель повторно попадётся пьяным, то ему будет грозить уже уголовная ответственность — от крупного штрафа до двух лет лишения свободы.