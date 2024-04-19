Госавтоинспекция проведёт тотальные проверки на дорогах Челябинской области

К экипажам ДПС присоединится «передвижной пункт медицинского освидетельствования на состояние опьянения», с помощью которого будут проверять водителей. За вождение в нетрезвом виде согласно статье 12.8 КоАП РФ предусмотрено лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет, а также взыскание штрафа в размере 30 тысяч рублей. Если водитель повторно попадётся пьяным, то ему будет грозить уже уголовная ответственность — от крупного штрафа до двух лет лишения свободы.
— Уважаемые участники дорожного движения, просим с пониманием относиться к таким проверкам, так как они направлены на обеспечение безопасности всех граждан и не занимают много времени, — обратились к автовладельцам сотрудники Госавтоинспекции.
С начала 2024 года в Челябинской области произошло 250 наездов на пешеходов, переходящих дорогу по «зебре». Часть из них — с летальным исходом. В связи с этим камеры фиксации нарушений начнут отслеживать водителей, не пропускающих пешеходов.