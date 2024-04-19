У акции «Дни исторического и культурного наследия» появился новый формат

«Одна из новинок экскурсионной программы этого года — специально разработанные маршруты выходного дня, которые можно пройти самостоятельно. Цикл так и называется “Выходной с наследием”. В них включены исторические объекты для свободного посещения, в которых можно не только провести досуг, но и, например, перекусить. Это позволит показать москвичам и гостям столицы, что памятники архитектуры идут в ногу со временем и становятся не просто объектами для экскурсий, а органично вписаны в жизнь современного мегаполиса», — отметил руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.
Организаторы проекта разрабатывают прогулочные маршруты, в которые включены памятники архитектуры и их событийная программа на определенную дату. Это необходимо, чтобы показать, как объекты культурного наследия становятся современными площадками для проведения мероприятий и новыми достопримечательностями, вызывающими интерес у горожан. Жители и гости столицы могут воспользоваться маршрутом и на определенных его точках в указанную дату получить бонусы, например принять участие в бесплатных мероприятиях или получить скидки на услуги.
Первые два маршрута уже появились на портале «Узнай Москву». Так, 20 апреля можно прогуляться от Комсомольской площади до сада имени Н. Э. Баумана. Зрители детского спектакля «Буратино» в Центральном доме культуры железнодорожников при предъявлении флаера получат в подарок детский журнал Мосгорнаследия «Привет, Москвовед!». По пути можно посетить бесплатные мероприятия и перекусить со скидкой на площадке «Три вокзала. Депо», осмотреть выставку в библиотеке-читальне имени А. С. Пушкина и зайти в Дом-музей В. Л. Пушкина. В конце маршрута можно принять участие в городском субботнике в саду имени Н. Э. Баумана, посетить со скидкой выставку «Сальвадор Дали и Пабло Пикассо», а также посмотреть спектакль-экскурсию «Заблудшие» в гостинице «Ленинградской». На него партнеры акции «Дни исторического и культурного наследия» предоставляют скидку.
21 апреля можно совершить воскресную прогулку от станции метро «Белорусская» до музейного центра «Московский дом Достоевского», расположившегося в здании 1806 года, построенном в стиле по проекту Джакомо Кваренги. Отдохнуть можно в гастроквартале «Депо Лесная», посетив корнеры со специальными предложениями и воспользовавшись предоставленными скидками. Также можно будет принять участие в бесплатных экскурсиях в музее театра «Уголок дедушки Дурова» и посетить со скидками спектакли Центрального академического театра Российской армии. Скидки на входные билеты ждут и гостей музея «Подпольная типография 1905−1906 годов». В Музее декоративно-прикладного искусства желающие станут участниками фестиваля «Прянофест», приуроченного к Международному дню пряника.
В подготовке маршрутов также принимали участие волонтеры Мосгорнаследия — участники проекта «Репортажи о наследии», которые оперативно проводили фотосъемку памятников московской старины.
Скачать флаеры и ознакомиться с расписанием каждой площадки можно в карточке маршрута.
Новые маршруты и афиша мероприятий будут публиковаться на портале «Узнай Москву» каждую неделю.
Акция «Дни исторического и культурного наследия Москвы» проходит в 24-й раз. Около 300 объектов, среди которых особняки, усадьбы, доходные дома и промышленные здания, многие из которых в обычное время закрыты, открываются для посещения. Также запланировано более 600 мероприятий — экскурсии, выставки, концерты, лекции и мастер-классыое. Организатором акции выступает Департамент культурного наследия города Москвы при содействии портала «Узнай Москву».
Портал «Узнай Москву» — совместный проект столичных департаментов информационных технологий, культуры, культурного наследия, образования и науки. Интерактивный гид содержит фотографии и описания более 2,3 тысячи зданий, свыше 700 памятников, более 400 музеев и 480 мест, свыше 260 прогулочных маршрутов, а также сведения о более чем 330 исторических личностях. Все это доступно и в мобильном приложении «Узнай Москву».
Использование цифровых технологий и искусственного интеллекта для повышения качества жизни горожан соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление». Подробнее об этом и других национальных проектах, реализуемых в Москве, можно узнать здесь.