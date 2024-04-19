У акции «Дни исторического и культурного наследия» появился новый формат

Первые два маршрута уже появились на портале «Узнай Москву». Так, 20 апреля можно прогуляться от Комсомольской площади до сада имени Н. Э. Баумана. Зрители детского спектакля «Буратино» в Центральном доме культуры железнодорожников при предъявлении флаера получат в подарок детский журнал Мосгорнаследия «Привет, Москвовед!». По пути можно посетить бесплатные мероприятия и перекусить со скидкой на площадке «Три вокзала. Депо», осмотреть выставку в библиотеке-читальне имени А. С. Пушкина и зайти в Дом-музей В. Л. Пушкина. В конце маршрута можно принять участие в городском субботнике в саду имени Н. Э. Баумана, посетить со скидкой выставку «Сальвадор Дали и Пабло Пикассо», а также посмотреть спектакль-экскурсию «Заблудшие» в гостинице «Ленинградской». На него партнеры акции «Дни исторического и культурного наследия» предоставляют скидку.