Ну сколько можно?! В Кишиневе опять тысячи жителей останутся без электричества на целый день — публикуем адреса отключек

Поставщик электроэнергии Premier Energy сообщает о временных отключениях электроэнергии в Кишиневе в пятницу, 19 апреля 2024.
Ботаника.
ул. Мунчешть, 29, 29/1, 52−54 — с 08:50 до 17:00.
Рышкановка.
ул. Флорэрий, 4, 4 бл.1, 4 бл.2, 4 бл.3 — с 09:40 до 17:00.
ул. Кукорилор, 10, 12, 14, 16, 16/1, 16/2, 18, Язулуй, 1/1, ½, ⅓, 5, 7/1, 7/2, 7/3, 11, 13, Соколень, 14, 16, 16/1, 16/2 — с 09:50 до 17:00.
Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы.
За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022−43−11−11.