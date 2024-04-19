МВД и МЧС провели контртеррористические учения в ТЦ Palazzo в Минске

Министерство внутренних дел и Министерство по чрезвычайным ситуациям поздно вечером 18 апреля провели контртеррористические учения в торговом центре Palazzo в Минске. Подробности рассказали в пресс-службе МВД.
Сообщается, что в учениях были задействованы представители различных служба безопасности, а также подразделений органов внутренних дел, военнослужащие внутренних войск. Согласно учебному сценарию, предусматривалось реагирование на сообщение о бесхозной сумке с предметом, который похож на взрывное устройство.
В МВД добавили, что также были отработаны действия личного состава в момент появления в торговом центре стрелков с автоматическим оружием.
«Сотрудники блокировали опасную зону, организовали оперативную эвакуацию граждан, обезвредили и задержали преступников», — сказано в сообщении.
Отмечается, что слаженные действия в случае возникновения на объекте очагов возгорания проявили представили МЧС, ОВД, а также врачи и сотрудники охраны торгового центра. Министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков после учений подчеркнул, что были отработаны вопросы тактики и техники освобождения людей, обеспечения их безопасности, слаженность всех подразделений.
— Такие учения проводятся регулярно, — уточнил он.
По словам Кубракова, таким образом проверяется уровень безопасности во всех местах с массовым пребыванием граждан. Он пояснил, что обозначаются вводные задачи, после чего «смотрим, как реагируют на ту или иную ситуацию сотрудники ведомственной и вневедомственной охраны, органов внутренних дел».
— Все анализируем и принимаем дополнительные меры безопасности.