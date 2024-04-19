МВД и МЧС провели контртеррористические учения в ТЦ Palazzo в Минске

Отмечается, что слаженные действия в случае возникновения на объекте очагов возгорания проявили представили МЧС, ОВД, а также врачи и сотрудники охраны торгового центра. Министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков после учений подчеркнул, что были отработаны вопросы тактики и техники освобождения людей, обеспечения их безопасности, слаженность всех подразделений.