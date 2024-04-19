Омичка закурила на борту самолета, летевшего из Москвы

Омичка закурила сигарету в туалете самолета, летевшего из Москвы в Омск. Экипаж вызвал полицию.
На борту самолета Москва-Омск один из пассажиров нарушил правила безопасности поведения во время полета. Прибывшие полицейские выяснили, что 29-летняя омичка курила сигарету в туалете самолета.
На нарушительницу составили протокол об административном нарушении по ч. 1 ст. 6.24 КоАП РФ («нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах»).