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Омичка закурила на борту самолета, летевшего из Москвы

Теперь нарушительнице грозит штраф.

Омичка закурила сигарету в туалете самолета, летевшего из Москвы в Омск. Экипаж вызвал полицию.

На борту самолета Москва-Омск один из пассажиров нарушил правила безопасности поведения во время полета. Прибывшие полицейские выяснили, что 29-летняя омичка курила сигарету в туалете самолета.

На нарушительницу составили протокол об административном нарушении по ч. 1 ст. 6.24 КоАП РФ («нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах»).

штрафы