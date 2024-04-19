Минобр скорректировал сроки поступления в колледжи

Таким образом, сроки приема документов на платную дневную форму немного сдвигаются: с 20 июля по 13 августа (ранее — с 20 июля по 14 августа). Это касается абитуриентов, поступающих после 9 класса школы.
Для тех, кто поступает на очную (дневную, вечернюю), дистанционную или заочную формы обучения на бюджет после 11 класса школы или профтехучилища, кампания будет проходить с 20 июля по 6 августа (ранее — по 12 августа).
В свою очередь абитуриенты-платники, поступающие на вышеуказанные формы получения образования, смогут подавать документы в ссузы с 20 июля по 13 августа (ранее — по 20 августа).
Вместе с тем, некоторым платникам нужно сдавать вступительное испытание — для них сроки поступления такие: с 20 июля по 6 августа (ранее — по 12 августа).
Неизменными остаются сроки вступительной кампании для лиц, поступающих в колледжи на бюджет после 9 класса: с 20 июля по 3 августа.
Приемная кампания-2024
Вступительная кампания в Беларуси уже идет, она стартовала в начале апреля с регистрации на ЦЭ и ЦТ.
Централизованные экзамены и централизованное тестирование пройдут в конце мая-начале июня.
В конце июня начнется прием документов в вузы для целевиков, который будет продолжаться по 12 июля.
А в середине июля стартует основной прием документов в высшие учебные заведения.