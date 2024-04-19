Приметы про чихание: о чем расскажет каждый ваш чих

Чихание достаточно приятный процесс. По словам доктора Холли Бойер из Университета Миннесоты, оно вызывает выработку эндорфинов — гормонов удовольствия. Это также хорошая примета.
На удачу и благополучие
Люди в стремлении обрести благополучие, процветание и успех часто обращаются к магическому мышлению, в том числе к приметам, которые указывают на наступление счастливого периода в их жизни.
Есть ряд примет на удачу и счастье, которые связаны с чиханием:
- Чихнули сразу несколько человек — к большому счастью.
- Чихнул случайный прохожий — к исполнению желаний.
- Кошка чихает — к удаче и укреплению здоровья (пожелайте здоровья кошке в момент чихания).
- Чихнуть в новогоднюю ночь под бой курантов — плохая примета.
Считается, что ближайшие двенадцать месяцев будут наполнены мелкими проблемами и хлопотами, а сам год пройдет тревожно.
Приметы о работе и финансах
Денежные приметы самые действенные, так как их результат быстро проявляется. Если любите баловать себя банными процедурами, то обращайте внимание на чихание в бане. Считается, что если банный пар, травяные и эфирные ароматы вызывали свербеж в носу и чихание, то человек вскоре разбогатеет.
Если часто ездите в командировки, встречаетесь с клиентами или партнерами, то следующая примета для вас:
- Чихнуть нечетное количество раз — к неудачной дороге. Кто-то негативно отзывается о чихающем.
- Чихнуть во время одевания — к неудаче, поездку лучше перенести на другой день.
- Чихнуть четное количество раз — к удаче в пути и во всех начинаниях. Кто-то хвалит и испытывает благодарность к чихающему.
При чихании не забудьте скрестить средний и указательный пальцы руки. Такой жест усиливает благоприятное влияние приметы.
К трудностям
В индийской культуре, особенно в северных частях Индии, бенгальской культуре, а также в Иране есть популярное суеверие о чихании перед началом любой работы. По мнению астролога Сьюзан Тейлор, чихание перед физической или умственной деятельностью — признак проблем, которые возникнут в ее процессе в течение дня. Поэтому было принято делать паузу, чтобы выпить воды, или просто нарушить рабочий ритм ничегонеделанием, а потом возобновить работу. Такое отступление или символический шаг назад позволял предотвратить грядущие несчастья.
Неблагоприятно чихать накануне важного дела. Но в исламе есть подсказка, как это исправить. По преданию Аль-Бухари, пророк Мухаммед однажды сказал: «Когда кто-нибудь из вас чихнет, пусть он скажет “Хвала Аллаху', а его брат или товарищ ответит “Да помилует тебя Бог'”. Такая словесная конструкция отведет беду и привлечет удачу в важном деле.
К счастливому супружеству
Большинство примет о чихании, касающихся любви, отношений и семейного благополучия, носят позитивный характер. Часть из них помогает построить прогноз на будущее пары, а часть сулит исполнение заветных желаний.
Свадебный день — один из самых главных в жизни человека. С самого утра обращайте внимание на следующие приметы:
- Невеста чихнула ранним утром до церемонии — к счастливой семейной жизни. Если чих повторился дважды, то счастье будет невероятным.
- Черный кот чихнул вблизи жениха и невесты — к гармонии и счастью в браке.
- Чихнули дети из числа гостей — к важной новости.
Если хочется чихнуть, но никак не удается это сделать, то в ближайшем окружении есть человек, который вас любит, но боится в этом признаться. Присмотритесь, вдруг рядом ваш будущий супруг?
К изменению состояния здоровья
Больной простудой человек нередко чихает без остановки. В остальных случаях чихание человека, который страдает от болезни или травмы, — благоприятная примета. Считается, что если он чихнул, то вскоре полностью выздоровеет.
Если есть проблемы с зачатием, но вы мечтаете о ребенке, то попросите любую беременную женщину чихнуть на вас (капли выделений должны попасть на открытый участок тела). Вскоре увидите две заветные полоски.
В иудаизме чихание означало скорую смерть. Неблагоприятно чихать, вспоминая умершего человека. В этом случае нужно немедленно попросить присутствующих людей подергать чихнувшего за мочки ушей, приговаривая «Они — в своем, мы — в своем». Это отведет беду.
Желайте крепкого здоровья чихающим. С древних времен это считается защитой от нечистых сил, так как в момент чихания уязвимость человека максимальна.
Примета о тайных врагах и друзьях
Культура Восточной Азии относит чихания к позитивным знакам. В китайском сборнике стихов «Книга песен» однократный чих — признак того, что человека кто-то искренне хвалит, а два — ругает.
В польской культуре сохраняется распространенное мнение, что чихание — неблагоприятный знак. Он означает, что кто-то неизвестный или свекровь плохо отзывается о человеке или испытывает к нему откровенную неприязнь. Если кто-то чихнул так, что слюна полетела на вас, то станете объектом сплетен.
Если пришли в гости и чихнули, садясь за стол или в процессе поглощения пищи, не спешите конфузиться. Вполне возможно, что где-то среди собравшихся людей есть человек, который станет вашей родственной душой.
Чихание не всегда признак простуды, это еще и примета. Обратите внимание, когда, где и кто именно чихнул. Растолкуйте примету с учетом популярных толкований.