Приметы про чихание: о чем расскажет каждый ваш чих

В индийской культуре, особенно в северных частях Индии, бенгальской культуре, а также в Иране есть популярное суеверие о чихании перед началом любой работы. По мнению астролога Сьюзан Тейлор, чихание перед физической или умственной деятельностью — признак проблем, которые возникнут в ее процессе в течение дня. Поэтому было принято делать паузу, чтобы выпить воды, или просто нарушить рабочий ритм ничегонеделанием, а потом возобновить работу. Такое отступление или символический шаг назад позволял предотвратить грядущие несчастья.