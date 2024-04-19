Могилы павших воинов Великой Отечественной войны привели в порядок в Приморье

«Все знали, что в этот день мы будем проводить эту акцию, и людей собралось очень много. Большое спасибо всем, кто посчитал это своим долгом. Проделали большой объем работ», — передает пресс-служба партии «Единая Россия» слова координатора партпроекта «Историческая память» в Приморском крае Александра Шурыгина.
Величие нации проявляется не только в великих подвигах прошлого, но и в заботе о сохранении памяти о них. Вот уже многие годы в разных уголках России активисты, волонтеры и простые граждане выходят на улицы, чтобы убрать от мусора и облагородить места, связанные с Великой Отечественной войной.
Владивсоток, разумеется, не стал исключением. В минувший четверг, 18 апреля, более 200 горожан вместе с «Волонтерами Победы», «Матерями России», офицерами, депутатами, политиками, студентами и многими другими неравнодушными людьми вооружились перчатками и необходимым для уборки инвентарем, чтобы объявить бой грязи и мусору.
Главная цель акции — привести в порядок как можно больше объектов памяти на Морском кладбище Владивостока, где покоятся герои событий на Хасане, бойцы особой Краснознаменной Дальневосточной армии и другие военные. Особенное внимание и трепет было уделено запущенным захоронениям участников Великой Отечественной войны, о которых по разным причинам не могут заботиться родственники.
В ответ на вопрос: «Зачем нужно убирать памятники», участники акции не сговариваясь отвечали: «Это наш долг», напомнив, что забота о памяти о прошлом — это забота о будущем.
За несколько часов приморцы очистили территорию Морского кладбища от сухих веток, прошлогодних листьев и пластиковых отходов, привели в порядок сотни заброшенных могил героически погибших воинов. Вывозить мусор помогали водители многотонных грузовиков.
Стать частью акции может каждый желающий. Организаторы Всероссийского субботника пообещали, что массовые уборки будет проводиться на регулярной основе до 22 июня 2024 года.
Ранее «ФедералПресс» сообщал об участии юных членов движения «Волонтеры Победы» в мероприятиях, посвященных Дню Победы.