Могилы павших воинов Великой Отечественной войны привели в порядок в Приморье

Величие нации проявляется не только в великих подвигах прошлого, но и в заботе о сохранении памяти о них. Вот уже многие годы в разных уголках России активисты, волонтеры и простые граждане выходят на улицы, чтобы убрать от мусора и облагородить места, связанные с Великой Отечественной войной.