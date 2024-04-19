Названы регионы, где в ближайшие дни будет расти уровень воды в реках

По данным синоптиков, в предстоящие сутки большая часть республики будет находиться под влиянием обширного антициклона, ожидается погода без осадков, лишь на севере, востоке, и днем в горных районах юго-востока страны пройдут дожди, на востоке, юго-востоке с грозами. По стране также ожидается усиление ветра, на юге, юго-западе Казахстана прогнозируется пыльная буря, на северо-западе, востоке, в центре в ночные и утренние часы ожидаются туманы.