Афиша на 20, 21 апреля. Куда пойти в выходные дни в Перми?

20 апреля в Перми пройдёт акция Библионочь-2024. Подробная программа — biblioteki.perm.ru
20 апреля
Арт-объект «Кама-река»
12.00 | Пермь-300. Калейдоскоп историй | Обзорная экскурсия | 12+
Арт-резиденция
12.00−19.30 | Театральные истории | Фотовыставка Андрея Чунтомова | 0+
12.00−19.30 | Красное | 12+
Библиотека им. А. С. Пушкина
10.00−18.00 | Холст. Масло | Выставка Сергея Швалёва | 12+
Библиотека им. Горького
10.00−17.00 | Выставки:
— Рерих и театр | Выставка эскизов | 12+
— Конкурс портрета | Выставка картин | 6+
— Мир. Дружба. Спорт | К Международному дню спорта на благо мира и развития | 6+
— Дар писательства | К 125-летию со дня рождения Владимира Набокова | 16+
— 300 лет со дня рождения Иммануила Канта | 12+
— Н. Пржевальский: путешествие длиною в жизнь | 12+
— Апрель+. Музыка и шутки | 6+
— Мир наших фантазий | 0+
— Крутое пике | К 140-летию со дня рождения Василия Каменского | 16+
— 25 апреля — День весенних цветов | 6+
— Певец Пермского Севера | К 80-летию историка, этнолога и краеведа Георгия Николаевича Чагина | 16+
— Фотовыставка к юбилеям В. Астафьева и А. Пушкина | 16+
— Перья птиц | Выставка семиклассника | 6+
Библиотека им. И. С. Тургенева
11.00−19.00 | Библиотека за стеклом: путешествие по сказкам Пушкина | 12+
Большой зал филармонии
19.00 | Весенняя неоклассика. Neo Classic Orchestra | 0+
Выставочный зал «Империал»
10.00−19.00 | Империя кошек | Международная выставка кошек | 0+
Галерея «Марис-арт»
12.00−16.00 | Близкое прошлое | Выставка художника Михаила Павлюкевича | 12+
Галерея Анастасии Поповой
12.00−20.00 | Камни, ветки, птицы и прочая жизнь | Выставка Ольги Молчановой-Пермяковой | 6+
Дворец культуры им. А. Г. Солдатова
15.00 | Нежное сердце | Спектакль-водевиль. Театр драмы «Третий этаж» | 12+
19.00 | Академический хор «Млада». Музыка Евгения Крылатова. Специальный гость — Иеромонах Фотий | 12+
Дворец культуры им. Ю. А. Гагарина
17.00 | Случайности не случайны | Семейный концерт центра танца «Краш» | 0+
Дом Мешкова
10.00−19.00 | Музейный дебют | Экспозиция новых поступлений | 6+
Дом художника
11.00−17.00 | Дорога жизни | 12+
Здание завода «Телта»
11.00−17.00 | Немного страшная выставка. Древний Египет | 6+
Исторический парк «Россия — моя история»
10.00−19.00 | Выставки:
— Три века истории Перми | 6+
— Путь к звёздам | 6+
— Молотов. Пространство для жизни | 12+
— Билет в будущее | 12+
— Город в глубине России, в глубине души моей | 0+
— Русская Голгофа | 12+
13.00 | Тотальный диктант | 16+
Камерный театр «Новая драма»
19.00 | Рассвет | 16+
Культурное пространство «Дом писателя»
17.00 | За державу! | Концерт ансамбля «Ба-Ба-Ту» | 6+
Музей современного искусства PERMM
12.00−21.00 | И да и нет | 12+
ПГГПУ, II корпус
14.00 | Человечество. Инструкция по применению. Глава 3. Наука в искусстве | 6+
Планетарий
10.30 | Хрумка и волшебная ракета | 6+
12.00 | Почемучкин сон | 6+
15.00 | Закат эпохи динозавров | 6+
17.30 | Звёзды | 12+
19.00 | Солнце — наша живая звезда | 12+
Пространство «Дом»
22.00 | Late Night Concert. Дарья Суворова (скрипка), Алексей Сучков (фортепиано) | 12+
Ресторан «Кама»
19.00 | Виктор Кульпето | Концерт | 18+
Ротонда в Горьковском саду
16.00 | Пермь архитектурная | Экскурсия | 12+
Театр «Век жизни»
19.30 | Премьера. Н. Коляда. Курица | Комедия | 16+
Театр «Данилин»
15.00 | Улётное шоу | Иллюзионное шоу клоунов № 2 | 0+
19.00 | Comedy Magic Show Станислава Колегова | 18+
Театр «У Моста»
19.00 | Ненормальная | 18+
Театр кукол
11.00, 16.00 | Как подружились Крапинка с Полосочкой | 0+
13.30 | Буратино | 6+
Театр оперы и балета им. П. И. Чайковского
12.00, 18.00 | Конкурс «Арабеск». I тур | 6+
Театр юного зрителя
12.00, 16.00 | Капризка | 6+
18.00 | Эдит Пиаф. Больше чем любовь | Малая сцена театра | 18+
Театр-Театр
12.00, 15.00, 18.00 | Летучий корабль | 6+
12.00, 15.00, 18.00 | Сказка о царе салтане | Сцена-Молот | 6+
Художественная галерея «Пермский период»
11.00−17.00 | Пермское море Ольги Захаровой | 12+
11.00−17.00 | Живое настоящее | 6+
Центральный выставочный зал
11.00−19.00 | Голова в облаках. К 140-летию Василия Каменского | Творческий художественно-просветительский проект | 6+
Частная филармония «Триумф»
20.00 | Весеннее дыхание танго | Концерт при участии звёзд аргентинского танго | 12+
21 апреля
Арт-резиденция
12.00−19.30 | Театральные истории | Фотовыставка Андрея Чунтомова | 0+
12.00−19.30 | Красное | 12+
Библиотека им. Горького
10.00−17.00 | Выставки:
— Рерих и театр | Выставка эскизов | 12+
— Конкурс портрета | Выставка картин | 6+
— Мир. Дружба. Спорт | К Международному дню спорта на благо мира и развития | 6+
— Дар писательства | К 125-летию со дня рождения Владимира Набокова | 16+
— 300 лет со дня рождения Иммануила Канта | 12+
— Н. Пржевальский: путешествие длиною в жизнь | 12+
— Апрель+. Музыка и шутки | 6+
— Мир наших фантазий | 0+
— Крутое пике | К 140-летию со дня рождения Василия Каменского | 16+
— 25 апреля — День весенних цветов | 6+
— Певец Пермского Севера | К 80-летию историка, этнолога и краеведа Георгия Николаевича Чагина | 16+
— Фотовыставка к юбилеям В. Астафьева и А. Пушкина | 16+
— Перья птиц | Выставка семиклассника | 6+
Выставочный зал «Империал»
10.00−19.00 | Империя кошек | Международная выставка кошек | 0+
Галерея Анастасии Поповой
12.00−20.00 | Камни, ветки, птицы и прочая жизнь | Выставка Ольги Молчановой-Пермяковой | 6+
Дворец культуры «Искра»
15.00 | На одном дыхании | Отчётный концерт цирковой студии «Созведие» | 0+
Детская библиотека № 3 им. И. А. Крылова
10.00−18.00 | В некотором царстве, в Пушкинском государстве… | 6+
Дом актёра
10.30 | Гусеничка по имени Ой | 6+
11.00 | Капитан Коко и Зелёное стёклышко | 6+
14.00 | Мультиквиз | 6+
Дом Мешкова
10.00−19.00 | Музейный дебют | Экспозиция новых поступлений | 6+
Здание завода «Телта»
11.00−17.00 | Немного страшная выставка. Древний Египет | 6+
Исторический парк «Россия — моя история»
10.00−19.00 | Выставки:
— Три века истории Перми | 6+
— Путь к звёздам | 6+
— Молотов. Пространство для жизни | 12+
— Билет в будущее | 12+
— Город в глубине России, в глубине души моей | 0+
— Русская Голгофа | 12+
Музей современного искусства PERMM
12.00−21.00 | И да и нет | 12+
Органный концертный зал
18.00 | Славься, Русь моя! | Концерт хоровой капеллы мальчиков | 6+
ПГГПУ, II корпус
14.00 | Человечество. Инструкция по применению. Глава 3. Наука в искусстве | 6+
Планетарий
10.30 | Проделки Луны | 6+
12.00 | Круиз по Солнечной системе | 6+
15.00 | Где живёт Земля | 6+
17.30 | Туманности | 12+
Сквер рядом с ЦУМом
16.00 | Пермь купеческая | Экскурсия | 12+
Сквер Татищев
12.00 | В дебрях Разгуляя. Путь в Первогород | Экскурсия | 12+
Театр «Век жизни»
13.00 | Маленькая Баба-яга | Музыкальная сказка | 0+
19.30 | Н. Коляда. Капсула времени | Комедия | 16+
Театр «У Моста»
14.00, 18.00 | Ненормальная | 18+
Театр кукол
11.00 | Как подружились Крапинка с Полосочкой | 0+
13.30 | Буратино | 6+
Театр оперы и балета им. П. И. Чайковского
12.00, 18.00 | Конкурс «Арабеск». II тур | 6+
Театр Сергея Дроздова
21.00 | Тщеславие | Психологическая монодрама | 16+
Театр юного зрителя
12.00, 16.00 | Капризка | 6+
Театр-Театр
15.00, 19.00 | Премьера. Маузер | Сцена-Молот | 16+
19.00 | Премьера. Удачи, Марк! | 12+
Художественная галерея «Пермский период»
12.00−18.00 | Пермское море Ольги Захаровой | 12+
12.00−18.00 | Живое настоящее | 6+
Центральный выставочный зал
11.00−19.00 | Голова в облаках. К 140-летию Василия Каменского | Творческий художественно-просветительский проект | 6+
Частная филармония «Триумф»
19.00 | Барокко-гала | Концерт | 6+