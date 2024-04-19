Ростовчан предупредили об ограничениях движения 1 мая

Согласно опубликованной информации, движение на площади Театральной будет перекрыто с вечера 30 апреля после 21 часа до 1 мая 18 часов. Такая же ситуация будет на улице Большой Садовой и Советской. На этих дорогах водители не смогут проехать 1 мая с 8 до 13 часов, а 2 мая с 8 до 18 часов ограничат движение по проспекту Театральному.