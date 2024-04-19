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Ростовчан предупредили об ограничениях движения 1 мая

В Ростове-на-Дону ограничат движение 1 мая из-за концерта и спортивных мероприятий.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону 1 мая ограничат движение транспорта. Об этом сообщили в департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения.

Согласно опубликованной информации, движение на площади Театральной будет перекрыто с вечера 30 апреля после 21 часа до 1 мая 18 часов. Такая же ситуация будет на улице Большой Садовой и Советской. На этих дорогах водители не смогут проехать 1 мая с 8 до 13 часов, а 2 мая с 8 до 18 часов ограничат движение по проспекту Театральному.

Отметим, что автомобилистам стоит заранее продумать свой маршрут в праздничные дни.