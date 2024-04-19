Улицы Перми начали украшать ко Дню Победы

Большие флаговые конструкции «Победа» уже установили на Комсомольской площади, у Центрального рынка и на пересечении улиц Оверятской и Промышленной. Позже оформление появится на эспланаде, у монумента Уральскому добровольческому танковому корпусу и на выезде со Средней дамбы. Также конструкции с флагами можно будет увидеть на разделительном газоне в районе перекрестка улиц Ленина и Попова.