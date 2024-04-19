Улицы Перми начали украшать ко Дню Победы

Пермь продолжается подготовка к празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Улицы города начали украшать к 9 мая разнообразными тематическими элементами. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
Большие флаговые конструкции «Победа» уже установили на Комсомольской площади, у Центрального рынка и на пересечении улиц Оверятской и Промышленной. Позже оформление появится на эспланаде, у монумента Уральскому добровольческому танковому корпусу и на выезде со Средней дамбы. Также конструкции с флагами можно будет увидеть на разделительном газоне в районе перекрестка улиц Ленина и Попова.
Около 50 консолей с триколором украсят шоссе Космонавтов. Тематические конструкции «Вымпел» установят на развязке улицы Спешилова в Сосновом бору, на площади Карла Маркса и на улице Куйбышева. Праздничной символикой украсят и пермские памятники. Малые флаговые конструкции разместят у здания Заксобрания, на Соборной площади и у дворцов культуры. Набережную Камы украсят конструкции в форме звезд и декорации в виде голубей.