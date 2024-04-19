«Метеоры» запустят из Нижнего Новгорода в Дзержинск и Ульяновск, сообщает пресс-служба Заксобрания региона.
Первые рейсы «Метеора 120Р» в Ульяновск запланированы на май. Направление станет одним из первых в начале навигации. Судно в Козьмодемьянске, Чебоксарах и Казани. Тестовый рейс показал, что рейс будет популярным.
Новый маршрут до Дзержинска планируют тоже запустить в этом году. Причал в городе химиков обустроили еще в 2023 году. В планах — вечерний и утренний рейсы по этому направлению.
Также из-за ремонта Борского моста, планируют запускать по 3 рейса в день по маршруту Нижний Новгород — Балахна — Городец и судна до Бора по специальному тарифу.
Всего за навигацию в этом году планируют перевезти около 130 тысяч пассажиров.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, куда будут ходить «Метеоры» в 2024 году.