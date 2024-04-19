Дыхание лета: погода в Самаре на выходные 20−21 апреля 2024

Воздушная масса со Средиземноморья принесет в Самарскую область долгожданное почти летнее тепло. Рассказываем подробно, какая погода будет в Самаре на выходных
Приволжское УГМС сообщает, что в субботу днем, 20 апреля, переменная облачность, +19…+24 градусов, местами кратковременные дожди. В ночь на воскресенье, 21 апреля, столбик термометра опустится до +8…+13 градусов. Днем воздух в Самаре разогреется до +22…+27 градусов. По-прежнему возможна переменная облачность, но уже без дождя. В оба дня ветер северо-восточный, его скорость составит 7−12 м/с.
Gismeteo.ru в субботу, 20 апреля, обещает дождь почти на весь день и более прохладную погоду в Самаре: +14…+20 градусов, пасмурно. В воскресенье, 21 апреля, вторая половина дня будет ясной и солнечной, +17…+27 градусов, без осадков.
В такую теплую погоду точно не захочется оставаться дома. Самарские центры культуры приготовили для горожан насыщенную программу: театральные премьеры, концерты и даже модный показ.