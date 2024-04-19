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Дыхание лета: погода в Самаре на выходные 20−21 апреля 2024

В выходные воздух в Самаре прогреется до +27 градусов.

Сейчас в Ричмонде: +11° 2 м/с 87% 760 мм рт. ст. +14°
Источник: Комсомольская правда

Воздушная масса со Средиземноморья принесет в Самарскую область долгожданное почти летнее тепло. Рассказываем подробно, какая погода будет в Самаре на выходных 20—21 апреля 2024 года.

Приволжское УГМС сообщает, что в субботу днем, 20 апреля, переменная облачность, +19…+24 градусов, местами кратковременные дожди. В ночь на воскресенье, 21 апреля, столбик термометра опустится до +8…+13 градусов. Днем воздух в Самаре разогреется до +22…+27 градусов. По-прежнему возможна переменная облачность, но уже без дождя. В оба дня ветер северо-восточный, его скорость составит 7−12 м/с.

Gismeteo.ru в субботу, 20 апреля, обещает дождь почти на весь день и более прохладную погоду в Самаре: +14…+20 градусов, пасмурно. В воскресенье, 21 апреля, вторая половина дня будет ясной и солнечной, +17…+27 градусов, без осадков.

В такую теплую погоду точно не захочется оставаться дома. Самарские центры культуры приготовили для горожан насыщенную программу: театральные премьеры, концерты и даже модный показ.