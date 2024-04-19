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Кузбасс поможет в восстановлении Горловки после обстрелов ВСУ накануне

Вчера в ходе обстрела Горловки был повреждён ряд учреждений здравоохранения.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев заявил, что Кемеровская область поможет братской Горловке после обстрелов. Накануне ВСУ обстреляли город и повредили ряд учреждений здравоохранения.

«ВСУ обстреливают не военные, а мирные объекты, убивают женщин, детей. В ходе обстрела пострадала больница, но коллективный Запад предпочитает не замечать военных преступлений Украины. Кузбассовцам особенно больно видеть страдания Горловки. Здесь работают наши специалисты — и коммунальщики, и медики, оказывают всю возможную помощь. Все жители могут быть уверены, мы сделаем всё, что от нас зависит, чтобы восстановить братский город», — сказал Сергей Цивилев.

Последствия обстрела устраняют и сотрудники аварийно-восстановительных бригад Кузбасса. В ходе рабочего визита губернатор Кузбасса также передал местному хлебобулочному заводу три автомобиля для перевозки продуктов.