Кузбасс поможет в восстановлении Горловки после обстрелов ВСУ накануне

«ВСУ обстреливают не военные, а мирные объекты, убивают женщин, детей. В ходе обстрела пострадала больница, но коллективный Запад предпочитает не замечать военных преступлений Украины. Кузбассовцам особенно больно видеть страдания Горловки. Здесь работают наши специалисты — и коммунальщики, и медики, оказывают всю возможную помощь. Все жители могут быть уверены, мы сделаем всё, что от нас зависит, чтобы восстановить братский город», — сказал Сергей Цивилев.