Во Владивостоке отправили под стражу подростков, избивших сверстника

Во Владивостоке два подростка, подозреваемых в серии нападений, отправлены под стражу на два месяца, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе прокуратуры Приморского края.
По данным следствия, несовершеннолетние подозреваются в избиении иностранца возле одного из торговых центров города. Еще один случай произошел 12 апреля у школы № 67 на улице Жигура, где пострадал их сверстник. Мальчик был госпитализирован с сотрясением головного мозга и находится на амбулаторном лечении.
Прокурор поддержал ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для обвиняемых. Расследование находится на контроле в надзорном ведомстве.