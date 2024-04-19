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Во Владивостоке отправили под стражу подростков, избивших сверстника

Кроме того, хулиганы подозреваются в избиении иностранца.

Источник: PrimaMedia.ru

Во Владивостоке два подростка, подозреваемых в серии нападений, отправлены под стражу на два месяца, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

По данным следствия, несовершеннолетние подозреваются в избиении иностранца возле одного из торговых центров города. Еще один случай произошел 12 апреля у школы № 67 на улице Жигура, где пострадал их сверстник. Мальчик был госпитализирован с сотрясением головного мозга и находится на амбулаторном лечении.

Прокурор поддержал ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для обвиняемых. Расследование находится на контроле в надзорном ведомстве.