Во Владивостоке отправили под стражу подростков, избивших сверстника

По данным следствия, несовершеннолетние подозреваются в избиении иностранца возле одного из торговых центров города. Еще один случай произошел 12 апреля у школы № 67 на улице Жигура, где пострадал их сверстник. Мальчик был госпитализирован с сотрясением головного мозга и находится на амбулаторном лечении.