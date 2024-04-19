Краевые приставы передают конфискованные автомобили нетрезвых водителей на нужды СВО

Житель Кунгура, получивший административное наказание за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, повторно совершил аналогичное правонарушение и был остановлен сотрудниками ГИБДД. В ходе проверки выяснилось, что ранее мужчина уже был лишен водительских прав за пьяную езду. В итоге суд признал нарушителя виновным в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию». Осужденному назначено уголовное наказание в виде 160 часов обязательных работ с конфискацией автомобиля Nissan Terrano.