Краевые приставы передают конфискованные автомобили нетрезвых водителей на нужды СВО

Житель Кунгура, получивший административное наказание за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, повторно совершил аналогичное правонарушение и был остановлен сотрудниками ГИБДД. В ходе проверки выяснилось, что ранее мужчина уже был лишен водительских прав за пьяную езду. В итоге суд признал нарушителя виновным в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию». Осужденному назначено уголовное наказание в виде 160 часов обязательных работ с конфискацией автомобиля Nissan Terrano.
Сотрудники ведомства возбудили исполнительное производство, установили местонахождение транспортного средства и составили акт изъятия. Затем внедорожник передали представителям Министерства обороны России для направления на нужды специальной военной операции. Это уже третий конфискованный за пьяную езду автомобиль, отправленный судебными приставами Кунгура на фронт в целях оказания помощи военнослужащим РФ.