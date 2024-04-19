Нижегородский аэропорт составил «портрет» своего пассажира

Как сообщает пресс-служба аэропорта, данные получены в результате исследования, проведенного в 2023 году. Методика предполагает анкетирование пассажиров. В результате получают данные о возрасте, поле, частоте и цели полетов
Большинство путешествующих — женщины в возрасте 35−44 лет. 75% опрошенных имеют высшее образование, такой же процент тех, кто состоит в браке.
В основном люди путешествуют один-два раза в год.
Цель поездки большинства — отпуск или деловая поездка.
Более половины местом своего постоянного проживания назвали Нижний Новгород и города области.