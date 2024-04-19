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Нижегородский аэропорт составил «портрет» своего пассажира

Аэропорт Нижнего Новгорода имени В. П. Чкалова составил «портрет» своего пассажира.

Источник: Время

Как сообщает пресс-служба аэропорта, данные получены в результате исследования, проведенного в 2023 году. Методика предполагает анкетирование пассажиров. В результате получают данные о возрасте, поле, частоте и цели полетов и т. д.

Большинство путешествующих — женщины в возрасте 35−44 лет. 75% опрошенных имеют высшее образование, такой же процент тех, кто состоит в браке.

В основном люди путешествуют один-два раза в год.

Цель поездки большинства — отпуск или деловая поездка.

Более половины местом своего постоянного проживания назвали Нижний Новгород и города области.